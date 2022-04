Auszeichnung: Ein Zauberer in der Küche

Werbung

Als goldener „Zauberlehrling“ wurde Stefan Bierschok vom Goldenen Bründl bei einem Nachwuchswettbewerb der Niederösterreichischen Wirtshauskultur in der Tourismusschule Krems ausgezeichnet. In dem rund sieben Stunden dauernden Bewerb konnte der Seyringer die Jury überzeugen.

„Im zweiten Lehrjahr mussten wir nur Vorspeise und Nachspeise zubereiten“, erzählt Bierschok. Zunächst musste eine Forelle filetiert werden. Da raus bereitete der „Zauberlehrling“ ein Forellentatar zu. Als Nachspeise kredenzte er einen Waldviertler Mohnschmarrn nach einem Rezept von seinem Lehrer, dem Zwei-Hauben-Koch Norbert Steiner.

Im Vorfeld des Wettbewerbs erhielten die Kandidaten eine Einkaufsliste und mussten ihre Speisen darauf abstimmen. Bei Nachspeisen mit Mohn sei man recht eingeschränkt, deshalb riet Steiner seinem Schützling zum Mohnschmarrn.

Die Küchenkarriere des 17-Jährige war schon von klein auf vorgezeichnet, auch sein Vater ist Koch. „Schon als Kind durfte ich immer mithelfen“, erinnert sich Bierschok. Sein Berufswunsch war daher immer schon Koch.

Ins Goldene Bründl ist er eigentlich durch Zufall auf Vermittlung gekommen, er erhielt aber sofort einen Vertrag. Nun erhält er seine Ausbildung von Norbert Steiner. „Man kann extrem viel von ihm lernen. Es gibt auch sehr viel zusätzliches Wissen, das er zu erzählen weiß“, ist Bierschok vom Küchenchef begeistert.

Glücklich ist der Kochlehrling auch, weil sein Chef Gerhard Knobl „gleich allen Stammgästen im Lokal stolz von dem tollen Erfolg erzählt hat“. Für Bierschok sind die Auszeichnung und der Stolz im Goldenen Bründl auf seine Leistung „eine noch größere Motivation bei der Arbeit in der Küche.“

Küchenchef Steiner sagt über den Jungkoch: „Ich merke, dass Stefan mit Feuereifer dabei ist.“ Es sei aber auch klar zu erkennen, „dass die Esskultur bei ihm daheim ein großes Thema ist“. Beachtlich an dem Erfolg ist aber auch, dass man im Goldenen Bründl längere Zeit keinen Lehrling hatte und nun gleich dieser Erfolg erzielt wurde.

Noch hat Bierschok als Lehrling nicht alle verschiedenen Stationen in der Küche durchgemacht. Er will sich auch noch nicht festlegen, in welche Richtung er gehen will. Auch sein Lehrer kann noch nicht abschätzen, worauf sich der 17-Jährige spezialisieren wird, „aber ein Haubenkoch könnte er durchaus werden“, sagt der zweifache Haubenkoch Steiner.

