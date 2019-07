Eine mehr als 45 Jahre andauernde Freundschaft führt dazu, dass ein Flötenchor aus dem Iran in einer Kirche in Oberrohrbach ein Konzert geben wird. „Mein Mann hat schon als Schüler in der HTL Saeid Taghadossi und seine Frau Firouzeh Navai kennengelernt“, erzählt Konzert organisatorin Hannelore Eisler aus Leobendorf im Gespräch mit der NÖN.

Das aus dem Iran stammende Flötisten-Ehepaar zog als Musiklehrer erst nach Vorarlberg, dann in die Schweiz, die Freundschaft blieb weiter bestehen. So kam es, dass Firouzeh Navai schon vor 30 Jahren mit ihrer leider schon verstorbenen Schwester in Oberrohrbach auftrat. „Viele, die für das bevorstehende Konzert schon zugesagt haben, können sich daran noch erinnern“, so Eisler.

Visum war unsicher

Diesmal werden 23 junge Iraner, die von Navai unterrichtet werden, zusammen mit ihren Musikschülern aus Österreich musizieren. Denn Navai und ihr Mann haben neben dem Unterricht in Österreich auch Meisterkurse in ihrer alten Heimat abgehalten. Nun reisen die jungen Künstler zu insgesamt drei Konzerten in Seefeld in Tirol, in der Peterskirche in Wien und in Oberrohrbach an. „Es war eine Zitterpartie, ob alle ein Visum bekommen“, schildert Eisler. Zudem muss auch die Reise finanziert werden. Den Flug zahlen sich die Musiker selber, aber Unterbringung, Essen und die Transporte zum Konzert werden durch Spenden finanziert. „Ich finde es schön, dass man über die Kultur etwas Verbindendes machen kann“, freut sich Eisler. Wenn die Spenden aber nicht ausreichen, müssen sie und ihre Freunde in die Taschen greifen.

Der „Tehran Flute Choir“ wird nicht nur Werke von Mozart, Rachmaninoff, und Brahms aufführen. Auch eine Komposition des zeitgenössischen iranischen Komponisten Kouchyar Shahroudi, die dem Dirigenten und dem Flötenchor gewidmet ist, wird zu hören sein.