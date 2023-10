Oberzögersdorf „Noch ganz dicht?“: Sickerbecken-Projekt nun beim Bürgeranwalt

Das Versickerungsbecken besorgt in dieser Ausführung die unmittelbaren Nachbarn. Foto: privat

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

D as groß dimensionierte Becken lässt Schäden an neu gebauten Wohnhäusern befürchten: Die NÖN berichtete darüber bereits, der ORF-Bürgeranwalt befasst sich am kommenden Samstag mit der Thematik.