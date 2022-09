Sickerbecken: Anrainer fürchten um ihre Wohnhäuser

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Markus K. will mit seiner Familie nach Oberzögersdorf ziehen, der Rohbau in der neuen Siedlung steht bereits. Dass die Stadtgemeinde auf dem Nachbargrundstück ein Versickerungsbecken errichten will, war bekannt, jedoch haben er und der zweite direkt betroffene Nachbar weder Pläne noch Bescheide seitens der Gemeinde gesehen. Sie wussten nicht, dass sich das Becken über die ganze Liegenschaft erstrecken soll.

Die Bauverhandlung fand statt, bevor K. die Bauparzelle kaufte. „Wir waren im Verfahren nicht involviert.“ Die Stadtgemeinde habe nur unzureichend auf Mails reagiert – und startete am 25. August mit dem Bau. „Mein Nachbar hat mich angerufen: ‚Die bauen bis an unsere Grenze!‘“, erinnert er sich. Später hat er das Maßband hervorgeholt: Nur zwölf Zentimeter Abstand hat er teilweise zwischen Grundstücksgrenze und Aushubkante gemessen.

Die Anrainer wandten sich erneut an die Stadtgemeinde, aber die Begehung mit dem Bauamt war eher frustrierend für sie: Man habe zwar eingeräumt, dass zu Beginn der Bauausführung ein falscher Plan herangezogen wurde, „unsere Bedenken hat man aber zu zerreden versucht“, schildert K. „Uns wird kein Glauben geschenkt.“ Der im Tiefbau-Gewerbe tätige Mann holte eine geotechnische Stellungnahme ein. Diese besagt, dass durch das einsickernde Wasser Schäden an den Häusern nicht ausgeschlossen werden können. „Das Wasser versickert nicht nur nach unten, sondern auch seitwärts in die Böschungen“, erläutert K. „Es kann sehr wohl zu Schiefstellungen und Rissbildungen an den Gebäuden kommen.“ Die beiden unmittelbar betroffenen Anrainer fürchten um ihre Wohnhäuser: „Das ist unsere Zukunft, die wir uns gerade aufbauen“, betont K.

„Warum kann man nicht jetzt Maßnahmen setzen?“

Abgesehen davon, dass jeder Riss schmerze, wolle man keinen Wertverlust der Liegenschaft hinnehmen. „Wir sind nicht gegen das Becken, es ist ein wertvolles Projekt für die Anrainer und die Umwelt“, betont er. Nur: „Warum kann man nicht jetzt Maßnahmen setzen? Warum wartet man, bis etwas passiert? Das ist das, was uns stört.“ Der Vorschlag des Sachverständigen lautet: Die Böschung könne mit einer Folie abgedichtet werden. „Das wäre eine einfache, kostengünstige Lösung“, findet K.

Zusätzliche Erde verstärkt zwar mittlerweile die Böschung, damit hat sich der Abstand der Aushubkante zu den Bauwerken vergrößert. Beruhigend ist das für K. aber nicht: „Der Boden hat nicht mehr die ursprüngliche Standfestigkeit.“ Und der Lösungsansatz mit der Folie werde ignoriert: „Inzwischen haben wir uns auch rechtliche Unterstützung geholt, da wir ansonsten nicht wissen, wie wir unsere Rechte gegenüber der Gemeinde einfordern können.“

Die Stadtgemeinde erklärt, dass die Errichtung des Sickerbeckens unter ein wasserrechtliches Verfahren fällt: Betroffene Anrainer müssen im Vorfeld nicht unmittelbar informiert werden und haben auch keine Parteistellung. Nichtsdestotrotz werden „die Anliegen der Anrainer sehr ernst genommen“, erklärt Georg Ihm, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadtgemeinde.

„Um die Bedenken der Anrainer nunmehr abschließend zu beantworten, wurde von der Stadtgemeinde Stockerau ein umfassendes geotechnisches Gutachten inklusive Grundwasser-Simulation und Grundbruchberechnung beauftragt“, führt Ihm aus. Nachbesserungen sollen erfolgen, wenn darin Beeinflussungen auf die Bauwerke festgestellt werden.

K. hofft jedenfalls, noch eine nachhaltige, langfristige Lösung mit der Gemeinde finden zu können, „die keine Beeinträchtigung der Liegenschaft und der Gebäude, der Umwelt und der Lebensqualität für uns Anrainer zur Folge hat“.

