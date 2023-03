Neuer Obmann will Mitgliederzahl erhöhen

Zum neuen Obmann des ÖKB Stetteldorf wurde Gernot Danowski gewählt. Er möchte mit Veranstaltungen und neuem Schwung die Mitgliederzahlen in die Höhe bringen. Danowski folgt in der Funktion auf Herta Hummel, die als Obfrau nur eingesprungen war, weil ihr Vorgänger aufgehört hatte.

„Dann sind es doch ein paar Jahre geworden“, sagt Hummel. Allerdings hatte sie bereits angekündigt, bei der nächsten Vorstandswahl „diese verantwortungsvolle Funktion in andere Hände zu legen.“ Der 39-Jährige gebürtige Deutsche schätzt es, dass in Österreich durch die allgemeine Wehrpflicht die emotionale Bindung ans Heer noch vorhanden ist. „Durch das Ende der Wehrpflicht ist diese Bindung verloren gegangen“, erzählt er von seiner alten Heimat.

Seit rund sieben Jahren lebt der Redakteur, Moderator und Trainer in Österreich, seine Heimat hat er mit Gattin und Tochter in Stetteldorf gefunden. In Deutschland war er zwei Jahre in der Bundeswehr eingerückt. „Da gibt es den Reservistenbund, der ähnlich dem ÖKB ist“, sagt er. Entscheidend ist für ihn, „die emotionale Bindung und die Kameradschaft zu pflegen.“

Knapp 40 Mitglieder zählt der seit über 60 Jahren bestehende ÖKB in Stetteldorf aktuell. Durch Veranstaltungen sollen es mehr werden und soll die Kameradschaft gestärkt werden, so Danowski. Im Sommer sollte die erste Aktion stattfinden, es könnte eine gemeinsame Wanderung werden. Zusätzlich soll die Webseite des ÖKB verbessert werden, denn Danowski ist auch der Internet-Referent für den ganzen Bezirk.

