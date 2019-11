Kaum haben sich die Wogen rund um die Eschen gelegt, bahnt sich der nächste Konflikt um die Au an. Diesen Dienstag (nach Redaktionsschluss) soll ein neuer Jagdvertrag für die nächsten neun Jahre im Gemeinderat beschlossen werden. Die Grünen kritisieren nicht nur den Vertrag an sich, sondern auch die Vorgehensweise. Denn anders als der letzte Jagdvertrag im Jahr 2010 soll der neue nun im nicht-öffentlichen Teil des Stadtparlaments behandelt werden.

Vor zehn Jahren hat die Stadt ein ökologisches Jagdkonzept beschlossen. Die Kernzonen des Naturschutzgebiets waren als Ruhezonen für das Wild gedacht. „Wir waren damals absolute Vorreiter“, erzählt Grüne-Umweltstadtrat Dietmar Pfeiler. In diesen Zonen hätte es keine jagdlichen Einrichtungen geben sollen, das Wild wäre dort faktisch sich selbst überlassen gewesen. Doch es haperte schon in der Vergangenheit an der Umsetzung. „Es wurde schon von der alten Regierung geduldet, dass es nicht ganz so war“, führt Pfeiler aus.

Die ÖVP wolle nun legalisieren, was bisher entgegen dem ökologischen Jagdkonzept Usus geworden ist: „Die Beruhigung der Kernzonen soll fallen und die Bejagung nun offiziell erlaubt werden“, schlägt er Alarm. Damit würde das Wild auch in den Kernzonen durch Futter angelockt und geschossen. „Und es würden auch Fahrzeuge hineinfahren“, veranschaulicht er. „Es ist schade, dass die Interessen von wenigen Vorrang haben gegenüber dem Naturschutz, der für alle da ist“, bedauert Pfeiler.

Auch die FPÖ kann sich mit dem Vorhaben nicht anfreunden: „Der Naturschutz steht eindeutig vor Jagdinteressen“, so FPÖ-Gemeinderat Klaus Polacek. Er schlägt eine kürzere Laufzeit des Vertrags vor, ein bis maximal drei Jahre. Auch der neue Jagdverwalter, der ebenfalls in der Sitzung bestimmt werden soll, soll keinen unbefristeten Vertrag erhalten. Die FPÖ will das ökologische Jagdkonzept weitgehend beibehalten, in den Kernzonen hätten Jäger nicht zuletzt aufgrund der Eschen, die in diesem Bereich unangetastet bleiben, nichts verloren. „Das Wild hat hier seine Ruhezonen“, so Polacek, für den Hochsitze, befahrbare Wege, eine Anfütterung oder das Aufstellen von Fallen mit dem Naturschutzstatus unvereinbar sind.

Ängste, die ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl nicht nachvollziehen kann: „Die Jagd wird weiterhin sehr naturnah, achtsam und schonend erfolgen. Allerdings wird der Kontakt zu den Jägern enger werden“, will sie bei dem neuen Jagdvertrag auch nachjustieren können. Gravierende Änderungen sieht sie dabei nicht. Warum das Thema im nicht-öffentlichen Teil behandelt wird, liege auf der Hand: „Es werden in der Diskussion Namen fallen, und es gilt, diese Personen zu schützen.“

Auch die SPÖ steht hinter dem Vorgehen der ÖVP-Stadtleitung: „Wir sind mit dem Vertragsentwurf völlig einverstanden. In welchem Teil der Sitzung das behandelt wird, ist egal; damit lässt sich keine Politik machen“, ist SPÖ-Vizebürgermeister Othmar Holzer sicher. Durch den Naturschutzstatus und die Nutzung als Naherholungsgebiet seien die Jäger sehr eingeschränkt, zudem habe die Stadt als Grundeigentümer das letzte Wort. „Wir haben vollstes Vertrauen in unsere Jägerschaft, unsere Au ist bei ihr in besten Händen.“