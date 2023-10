ÖVP gegen Grüne: Die Stockerauer Au & ein schwebendes Damoklesschwert

Der Bericht des Prüfungsausschuss behagte ÖVP-Gemeinderat Felix Koll gar nicht: „Die immer wieder durchklingende Kritik an unseren Förstern ist unangebracht“, kritisierte er im Gemeinderat. Vorsitzender Matthias Kubat (Die Grünen) hat mit den Ausschussmitgliedern die Forstverwaltung durchleuchtet und Förster Michael Gruber um Beantwortung der Fragen gebeten.

Koll sieht den Stadtförster als „ganz wichtigen und guten Mitarbeiter der Gemeinde, der nicht ins schlechte Licht gerückt“ werden soll. Die Debatte rund um die Stockerauer Au geht für ihn außerdem nur in eine Richtung - nämlich, dass der Naturschutz schon durch das Betreten des Gebietes in Gefahr gebracht werde. „Wir wollen Möglichkeiten schaffen, dass man reingehen darf“, stellte er klar.

Felix Koll: „Ich hoffe, dass das nicht bedeutet, dass der Zugang eingeschränkt wird.“ Foto: Stadtgemeinde Stockerau

Das ging Stadtrat Dietmar Pfeiler (Die Grünen) zu weit, denn Prioritäten sind für die Stockerauer Au eindeutig festgelegt: Naturschutz, Erholung und Trinkwasserschutz. „Meines Wissens gibt's keine Intentionen, die Nutzungen zu verändern oder zu verschieben.“

Er erkennt zudem keine Missbilligung an der Arbeit des Försters: „Es ist sehr positiv hervorgehoben worden, welche Förderungen herangezogen wurden, und dass die Alleen wiederhergestellt wurden“, führte er Beispiele an. „Dieser Bericht sollte nicht als Kritik an Gruber interpretiert werden.“ Daniel Pollak, SPÖ-Gemeinderat und Mitglied im Prüfungsausschuss, verwehrt sich ebenso dagegen: „Ich habe keinerlei Vorwürfe festgestellt. Michael Gruber hat alle Fragen zufriedenstellend beantwortet, völlig unaufgeregt.“

Dietmar Pfeiler: „Ich setze mich seit Jahren dafür ein, dass die Begleitwege bei der Fischwanderhilfe geöffnet werden.“ Foto: NÖN-Archiv

Koll erwähnte später das Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission, das die Bewirtschaftung des Waldes in den Tullnerfelder Donau-Auen und die Stockerauer Au auf dem Prüfstand sieht. „Ich hoffe, dass das nicht bedeutet, dass der Zugang eingeschränkt wird“, sagte Koll. „Sie stellen immer in den Raum, dass der Naturschutz die Menschen aussperren würden. Sie schildern das so, als würde das Damoklesschwert darüberschweben“, ließ das Pfeiler nicht durchgehen. „Ich setze mich seit Jahren dafür ein, dass die Begleitwege bei der Fischwanderhilfe geöffnet werden“, setzte der Umweltgemeinderat nach. „Leider erfolglos. Vielleicht finden Sie ein Möglichkeit, ich freue mich über Unterstützung.“

Der Prüfungsausschuss analysierte die Forstverwaltung nicht von sich aus. Er tat dies auf Anfrage aus der ÖVP-Reihe, um deren Arbeit dem Gemeinderat faktenbasiert zu präsentieren.