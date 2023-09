ÖVP fordert Rücktritt von Haider-Wittmann als Sefko-Vorsitzende

Die SPÖ stieß - wie berichtet - im Grundbuch auf einen Kaufvertrag zwischen dem Raiffeisen-Lagerhaus Korneuburg und einer Projektentwicklungsfirma, in dem die Details der Umwidmung als Bedingungen für den Verkauf festgeschrieben sind. Die Umwidmung in Wohnland bedeutete eine Wertsteigerung des Grundstücks für das Lagerhaus als Verkäufer. Die Stadt sicherte sich in einem städtebaulichen Vertrag einen Infrastrukturbeitrag in der Höhe von 1,6 Millionen Euro.

Die SPÖ sah eine „Anlasswidmung“ und konfrontierte die Volksanwaltschaft damit: Die hat aber festgehalten, dass sie keine Anhaltspunkte einer Gesetzwidrigkeit erkenne, wobei man dezidiert festhält, dass der hinterlegte Kaufvertrag im Prüfverfahren keine Rolle gespielt hatte. Privatrechtlich organisierte Gesellschaften, selbst wenn die öffentliche Hand daran beteiligt sein sollte, unterliegen nicht ihrer Kontrollbefugnis, hieß es in der Stellungnahme. SPÖ-Gemeinderätin Bernadette Haider-Wittmann nahm die Entscheidung, „auch wenn sie sehr bedauernswert ist, zur Kenntnis“ (die NÖN berichtete).

„Die SPÖ Korneuburg versucht auf diese Weise, im trüben Wasser der Bundespartei mitzuschwimmen: Haltlose Vorwürfe, die jeglicher Grundlage entbehren“ Christian Gepp (ÖVP)

Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP) kritisiert nun die „Vorverurteilung der Stadtregierung, der 'Anlasswidmung' unterstellt wurde“, sehr scharf. „Sie alle wissen, dass im Zuge der Verkaufsaktivitäten und der Widmung rund um die Lagerhausgründe in der Kwizdastraße von der Sefko-Vorsitzenden, Gemeinderätin Bernadette Haider-Wittmann, eine Beschwerde bei der Volksanwaltschaft eingereicht wurde“, führt er bei einem Pressetermin am Montag aus. Sefko ist der Stadtentwicklungsfonds Korneuburg.

„Dies ist ein klarer Fall von ausnahmslos parteipolitisch motiviertem Vorgehen auf Kosten des Standortes Korneuburg. Die SPÖ Korneuburg versucht auf diese Weise, im trüben Wasser der Bundespartei mitzuschwimmen: Haltlose Vorwürfe, die jeglicher Grundlage entbehren“, betont Gepp. „Wir sehen in der sehr verantwortungsvollen Funktion der Sefko-Vorsitzenden und der Rolle, die Gemeinderätin Haider-Wittmann als Mitstreiterin der Peterl-SPÖ spielt, eine besorgniserregende Diskrepanz“, ergänzt Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser (SPÖ).

ÖVP will konstruktiven Kräften die Hand reichen

Die ÖVP fordert den Rücktritt von Haider-Wittmann als Sefko-Vorsitzende, einen sofortigen „Stopp der persönlichen Untergriffe und Angriffe“ sowie „der Schädigung des Standorts Korneuburg durch ausschließlich parteipolitisch motivierte Aktionen“ und die „öffentliche Richtigstellung des Vorwurfs der Anlasswidmung und Entschuldigung“.

Gepp betont: „Wir reichen konstruktiven Kräften der anderen Fraktionen die Hand, um lösungsorientiert für unsere Stadt zu arbeiten. Nicht alle in der SPÖ Korneuburg tragen den destruktiven Kurs von Wittmann & Peterl mit. Als Beispiel darf ich hier Gaby Fürhauser nennen, die für die Sache kämpft und sich gerne über Parteivorgaben stellt, wenn es um die Sache geht. Auch Gemeinderat Thomas Pfaffl ist ein Vorbild, wenn es um Lösungen im Sinne der Stadt geht.“

Sefo-Vorsitzende Haider-Wittmann zeigt sich erschüttert

Haider-Wittmann zeigt sich auf NÖN-Nachfrage erschüttert angesichts der Forderungen, „zumal ich in meiner Funktion als Sefko-Vorsitzende immer verantwortungsvoll, rund um die Uhr und zum Wohle Korneuburgs gearbeitet habe“. Sie halte die ÖVP-Forderungen für politisch motiviert, „denn die Raiffeisen-Umwidmung stand nie in einer Verbindung zu Sefko“. Sie nehme diese aber ernst und werde sie in der SPÖ-Fraktion, mit der ÖVP und den anderen Parteien besprechen.

„Die Verbindung zur Einstellung des Verfahrens hinsichtlich der Raiffeisen-Umwidmung verstehe ich nicht“, ergänzt die SPÖ-Gemeinderätin. „Die Umwidmung wurde von keiner (!) Oppositionspartei befürwortet.“ Sie stellt klar, dass sie lediglich mit Landtagsabgeordneten Hubert Keyl (FPÖ) eine Prüfung der Volksanwaltschaft angeregt habe. Die Entscheidung zur Prüfung traf das Kontrollorgan selbst.

„Auch wenn die Untersuchung der Lagerhausgründe keine Gesetzesübertretungen ergeben hat, bleiben nach wie vor moralische Zweifel am Vorgehen der ÖVP.“ Martin Peterl (SPÖ)

Haider-Wittmann weist darauf hin, dass sie nie jemanden persönlich angegriffen habe. „Ganz im Gegenteil bekomme ich regelmäßig Zuspruch, dass durch meinen durchaus kritischen, genauen Blick und meiner Berufserfahrung als Juristin großes Vertrauen herrscht, dass gerade im heiklen Bereich des Sefkos Kontrolle und Transparenz gewahrt bleibt.“

Stadtrat Martin Peterl (SPÖ) stärkt Haider-Wittmann den Rücken: Sie habe als Sefko-Vorsitzende hervorragende und professionelle Arbeit zum Wohle von Korneuburg geleistet. Die Rücktrittsforderung „entbehrt nicht nur jeder Grundlage, sondern zeigt auch, wie die ÖVP mit berechtigter Kritik umgeht“, fügt er hinzu. „Auch wenn die Untersuchung der Lagerhausgründe keine Gesetzesübertretungen ergeben hat, bleiben nach wie vor moralische Zweifel am Vorgehen der ÖVP. Gepp und Fuchs-Moser wären besser beraten vor der eigenen Türe zu kehren - da gibt es genug zu tun!“, findet Peterl.