Der Ruf „O'zapft is“ wird im Bezirk Korneuburg immer beliebter

Die ersten Oktoberfeste sind bereits Geschichte. In Stetten hatte die ÖVP zum Wiesnfest geladen. Beim zweitägigen Oktoberfest der Feuerwehr Untermallebarn nahm Bürgermeister Ernst Kreuzinger den Bieranstich vor. Und beim Heurigen Haller in Bisamberg fand heuer das Oktoberfest der Flandorfer Jungs statt.

Nur zwei Tage: „Will meine Leute nicht überfordern“

Ein Fixpunkt ist immer das Oktoberfest in der Weinbergarena Niederrußbach, das am kommenden Wochenende bereits zum 14. Mal veranstaltet wird. Natürlich dürfen Weißwurst, Brezn und frisch gezapftes Bier nicht fehlen. Legendär auch die Schnitzel am Sonntag. Am Samstag spielen zudem die „Saubergbuam“ auf. Am Sonntag gibt es dann auch eine Tombola.

Das Fest findet heuer erstmals nur an zwei Tagen statt, „ich will meine Leute nicht überfordern“, sagt der Obmann des FZSV Rußbach, Christian Kerner. Denn es gibt auch einige andere Veranstaltungen zu unterstützen und auch für zwei Tage braucht man schon 70 Helfer. Dass das Zelt an beiden Tagen voll sein wird, davon ist Kerner überzeugt. Speis und Trank gibt es jedenfalls ausreichend. „Wir kaufen regional, sollte uns etwas ausgehen, bekommen wir Nachschub“, beruhigt Kerner.

140-Jähriges wird in der „Krochledernen“ gefeiert

Gleich drei Tage feiert die Feuerwehr in Ernstbrunn ab dem 29. September. Am Freitag verspricht man ab 18 Uhr kalte Heurigenschmankerln. Mit gleicher Beginnzeit bieten die Silberhelme am Samstag Grillspezialitäten, bevor ab 21 Uhr „Die Krochledernen“ loslegen. An beiden Abenden ist auch Barbetrieb.

Das Highlight aus Sicht der Florianis ist der Sonntag. Denn nach dem Festgottesdienst und der Segnung eines Stromaggregats findet der Festakt „140 Jahre Feuerwehr“ und „25 Jahre Feuerwehrjugend“ statt. Zum Frühschoppen ab 11.30 Uhr spielt die Musikkapelle Ernstbrunn auf.

Zissersdorf begann 2013 „mit einem ganz kleinen Zelt“

Die Wehr in Zissersdorf ist nicht groß, aber der Einsatz der Kameraden macht das alles wieder wett. Seit 2013 schon veranstaltet man ein Oktoberfest, nur zweimal musste wegen Corona ausgesetzt werden. „Begonnen haben wir mit einem ganz kleinen Zelt“, erinnert sich Kommandant Gerald Heindl.

Mittlerweile wurden daraus zwei große Zelte, die auch heuer wieder bis auf den letzten Platz voll sein werden. Was geboten wird? „Natürlich Weißwürste!“, so Heindl. Und dann gibt es noch die selbstgemachten Langos in köstlichen Varianten, „die sind unser großer Renner“, verrät der Kommandant.

Trachtenball in Gerasdorf: „Jeder soll anziehen, womit er sich wohlfühlt“

Wer gerne auch elegante Tracht trägt, ist beim Trachten-Sportler-Ball des SV Gerasdorf im Volksbildungshaus Oberlisse richtig. Er findet zum ersten Mal seit Corona statt, der Verein feiert aber die 25-jährige Fusionierung mit Stammersdorf. Obmann Thomas Insam rechnet mit einem vollen Haus.

Ganz streng ist man mit der Garderobe nicht, „jeder soll anziehen, womit er sich wohlfühlt“, so Insam. Auch Lederhosen sind also erlaubt. Für Stimmung wird die Liveband „Bärenstark“ sorgen. Dazu gibt es auch eine Disco und eine Mitternachtstombola.

Party-Feeling in Sierndorf, Stürmisches in Enzersfeld

Die Sierndorfer Wiesn im Oktober findet heuer mit vergrößertem Festzelt am Sportplatz, zusätzlichem Party-Zelt und jeder Menge Musik von zwei Bands statt. Dazu gibt es ein Dirndl-Clubbing mit DJ El Ripo. Frieren wird niemand, die Zelte sind beheizt.

Es muss nicht immer Bier sein. Wer im Oktober auch gerne in einer Kellergasse feiert, ist beim „Hallo Wein“-Fest vom Weinbauverein Enzersfeld-Königsbrunn richtig. Das Motto lautet „Stürmisches-Staubiges“, aber es gibt auch schon Jungwein, verspricht Franz Zwanziger vom Weinbauverein.

„Wir Winzer feiern den Jahrgang“, erklärt Zwanziger den Hintergrund des schon traditionellen Festes. Und die Besucher feiern kräftig mit, „es ist immer sehr viel los“. Man kann entspannt durch die Kellergasse wandern und schöne Platzerln neben den Weingärten finden. Für die Verpflegung sorgen die fünf Buschenschanken in der Kellergasse.

Tracht wird immer beliebter

„Die Tracht ist immer begehrt“, sagt Karin Dormayr von der Trachtenwelt in Langenzersdorf. Die Zeit der Oktober- und Wiesnfeste führe aber dazu, dass das Geschäft „sehr gut“ geht. Es sei mittlerweile bei diesen Veranstaltungen üblich, „jeder trägt Tracht“, so Dormayr.

Bei den Dirndln gibt es keinen klaren Trend. Die kürzeren Modelle werden eher von den jüngeren Kundinnen gewünscht. Die Bluse ist fix, bei den Farben siegen laut Dormayr die individuellen Wünsche. Falls es kühl ist, wird gerne eine passende Weste getragen.

Die Herren setzen bei den Hemden derzeit auf ganz klassische Schnitte und Muster. Bei der „Krachledernen“ ist die Kniebundlänge eher out, sagt Dormayr, die Hosen sollen kurz sein. Bei einem Trachtenball gelten natürlich andere Bekleidungsregeln. Für die Damen hält Dormayr verschiedene Abenddirndln bereit. Die Herren tauschen die Lederhose dann gegen einen Trachtenanzug.

Wann wo gefeiert wird