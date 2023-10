Gerasdorf feiert Teilnehmerrekord mit 130 Fahrzeugen

Mehr als 250 Oldtimer-Begeisterte aus ganz Österreich kamen zur größten Oldtimer-Rallye in Niederösterreich. Seit 2019 lockt die Veranstaltung Oldtimer- und Genuss-Liebhaber aus ganz Niederösterreich und der Umgebung an.

Mit insgesamt 130 Fahrzeugen aus fünf Epochen stellte die Veranstaltung eine beeindruckende Vielfalt historischer Autos zur Schau. Das älteste Fahrzeug war ein Lagonda T2 Compressor aus dem Jahr 1930, während ein Jaguar XJ 40 aus dem Jahr 1993 zu den jüngsten Teilnehmern zählte. Ebenfalls in diesem Jahr war ein prominenter Gast im Starterfeld zu finden: Rudi Stohl, ein langjähriger Rallye-Fahrer, nahm mit seinem Lada 1300 S teil.

Die Genussfahrt startete pünktlich um 9 Uhr in Gerasdorf. Bürgermeister Alexander Vojta und Gemeinderat Hans-Jürgen Peitzmeier gaben den Startschuss, indem sie die Startflagge schwangen. In Seyring angekommen, wurden die Teilnehmer von zahlreichen Zuschauern in Empfang genommen. Im Ziel selbst begrüßte Maibritt, die Stimme aus dem Marchfeld, die Teilnehmer auf ihrem eigenen Oldtimer, einem Cadillac, und gab zwei ihrer Songs zum Besten.

Im Anschluss fand im Dorfgasthaus Seyring gemeinsam mit Bürgermeister Alexander Vojta und Maibritt die Siegerehrung statt. Die Preise wurden an die jeweils ersten drei Plätze in den fünf Epochen und die ersten drei Gesamtsieger vergeben. Einen Spezialpreis gab es für das älteste Fahrzeug. „Die Gerasdorfer Oldtimer Classic ist mittlerweile die größte derartige Veranstaltung in Niederösterreich. Sie wird vom Verein ‚Gerasdorfer Sportfreunde‘ und dem Team rund um Obmann Thomas Hochschorner bestens organisiert“, lobte Vojta.