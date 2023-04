Enzersfeld: Die Schnauferln fahren wieder

Nach langer Corona-Pause findet am kommenden Sonntag das bereits legendäre Oldtimer-Treffen am Pappelspitz in Enzersfeld statt. Ab acht Uhr werden die Fahrzeuge eintreffen, sagt Alexander Taudes-Hutterstrasser von der Dorferneuerung Enzersfeld als Organisator.

Ab etwa elf Uhr geht es auf zwei verschieden lange Rundkurse. Traktoren und Mopeds drehen eine kleine Runde über Manhartsbrunn, Kleinrötz, Seebarn und Stetten. Für Autos und Motorräder ist die Strecke deutlich länger, sie führt über Ulrichskirchen, Niederkreuzstetten, Großrußbach und Kleinebersdorf nach Karnabrunn und weiter über Rückersdorf, Tresdorf und Stetten zurück zum Pappelspitz.

Dort gibt es selbstverständlich Speis und Trank sowie musikalische Untermalung durch die Feuerwehrmusik Enzersfeld. Bevor die Preisverleihung stattfindet.

„Über 75 Anmeldungen gab es bereits gut eineinhalb Wochen vor der Veranstaltung“, erklärt Taudes-Hutterstrasser. Eine ganz besondere Rarität wird ein 101 Jahre alter Lkw sein, den ein Experte aus Enzersfeld von Grund auf restauriert hat. Eigentümer ist der Oldtimer-Experte Gerhard Schindler aus Stockerau.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.