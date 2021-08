Sie sind das größte Sportereignis der Welt: die Olympischen Spiele. Heuer finden sie um ein Jahr verspätet im japanischen Tokio statt und bescherten Österreich bisher einen unerwarteten Medaillenregen: Fünfmal Edelmetall (Anm.: Stand Dienstagfrüh) gab es bisher für die rot-weiß-roten Athleten. Wie unsere Top-Sportler die Spiele verfolgen, was sich unsere Vereine von dem gesteigerten Interesse erhoffen und was sie ärgert – wir haben uns in einigen Sportarten umgehört.

Leichtathletik

Mit ein bisschen Wehmut verfolgt Andreas Vojta die Spiele in Tokio. Der 31-jährige Gerasdorfer verpasste sein zweites olympisches Abenteuer nach 2012 nur hauchdünn. Dennoch fiebert er vor dem TV mit, auf die Leichtathletik – inklusive seiner 5.000 Meter – freut er sich schon. Dort drückte Vojta übrigens dem norwegischen Wunderkind Jakob Ingebrigtsen die Daumen, der die ostafrikanische Dominanz über diese Strecke beenden könnte.

Sein persönliches Highlight war aber die Skateboard-Premiere von Julia Brückler, die gleich alt wie Vojta ist und auch aus Gerasdorf kommt. „Wir kennen uns jetzt nicht wirklich persönlich. Aber sie hat bei uns im Ort hinter dem Rathaus mit dem Skateboarden begonnen, als ich meine ersten Runden beim Marchfeldkanal gedreht habe. Ein lustiger Zufall, oder (lacht)?“

Turnsport

Bianca Frysak vom ÖTB TV Langenzersdorf kämpfte im Frühling auch um ein Olympiaticket, verletzte sich dann aber schwerer und ist jetzt wieder zurück im Training. Sie glaubt schon an einen kleinen Boom: „Ich weiß nicht unbedingt, ob durch Olympia das Interesse an Turnen generell geweckt wird, aber was auf jeden Fall ist, ist, dass der Turnnachwuchs dadurch angespornt wird.“

Die 22-Jährige erklärt das im Detail: „Wir haben zum Beispiel bei uns in der Halle einen Beamer aufgebaut und projizieren jeden Tag die Turnwettkämpfe an die Wand. Das motiviert einerseits die jüngere Generation, andererseits auch mich und andere Gleichaltrige.“

Und ihre olympischen Momente? „Einerseits, dass Simone Biles ihre mentale Gesundheit in den Vordergrund stellt und dafür sogar von Medaillenentscheidungen zurückgetreten ist und andererseits, dass der Russe Artur Dalaloyan drei Monate nach einem Achillessehnenriss Olympiagold gewonnen hat. Das war sehr cool und motivierend, vor allem für mich, da ich auch gerade auf dem Weg zurück bin.“

Rudern

Für Chiara Halama vom Korneuburger Ruderverein Alemannia war ein besonderer olympischer Moment die Bronzemedaille der Kärntner Ruderin Magdalena Lobnig. Für das Finale in den frühen Morgenstunden stellte sie sich im Gegensatz zu den anderen Ruderbewerben sogar den Wecker und verfolgte es live. „Als Leistungssportlerin ist mir mein Schlaf wichtiger, aber da habe ich mir natürlich die Zeit genommen. Sonst schaue ich alle Bewerbe nach, weil ich mega viel mitnehmen kann. Es motiviert richtig, wenn man sieht, so rudert die Elite der Welt“, erzählte sie.

Dass die 22-Jährige auch alle österreichischen Olympiastarterinnen im Rudern gut kennt, ist für sie zusätzliche Motivation, sich ihren eigenen olympischen Traum bald zu erfüllen: „Das gibt einem dann noch einmal einen Kick, noch härter zu arbeiten und nicht nur zu jammern.“ Außerdem hofft die Korneuburgerin durch die erhöhte Medienpräsenz auf einen Boost für ihre Sportart.

Rhythmische Sportgymnastik

Brigitte Scheidl, Chefin der Gitti-City in Stockerau, ist nicht nur profunde Kennerin der heimischen Sportszene, sondern mit ihrem Fitness- und Aktivklub auch das Herz des Sports im Bezirk. Viele österreichische Top-Sportler und auch Vereine trainieren bei ihr in der Lenau stadt, ganz besonders in den olympischen Sportarten.

Sie selbst kümmert sich vor allem um die jungen Mädels in der Rhythmischen Sportgymnastik. Diese Disziplin ist übrigens ein Wackelkandidat in Sachen Streichung. „Grundsätzlich wird es immer schwieriger bei Olympia für all jene Sportarten, wo gewertet wird und nackte Zahlen nicht reichen. Du brauchst ja heute in der Rhythmischen Sportgymnastik schon fast genauso viele Kampf- und Wertungsrichter wie Athleten“, weiß Scheidl.

An einen Sportboom glaubt sie übrigens nicht, urteilt dafür aber kritisch: „Ich finde, unser Bronzemedaillengewinner im Judo (Anm.: Shamil Borchashvili) hat es auf den Punkt gebracht: Der Sport hierzulande ist im Hintertreffen und alle vier Jahre kommt es bei Olympischen Spielen zu einem Aha-Erlebnis, warum es nicht klappt.“

Wie lautet ihre Analyse, warum, das der Fall ist? Scheidl: „Die meisten Leute sehen immer nur die Sonnenseite des Sports, wenn jemand etwas gewinnt, aber nie die Schattenseiten, das harte Training, die Selbstzweifel und die Opfer, die man bringen muss. Da wir Österreicher ja zur Bequemlichkeit neigen, verstehen das deshalb viele nicht. Aber wenn dein Herz für den Sport schlägt, dann musst du so etwas wie Olympia lieben.“

Hat Scheidl deshalb schon viereckige Augen vom vielen Fernsehen? „Genau, ich schaue den ganzen Tag und ziehe meinen Hut vor den Leistungen. Nicht nur bei den Judokas zum Beispiel, sondern auch bei den Schwimmern. Viele können ja gar nicht einschätzen, was alleine schon ein Finaleinzug wert ist.“

Zum Thema Sport und Erfolg hat sie abschließend noch eine klare Meinung, vor allem, wenn es um das Thema Doping geht: „Der Zweck heiligt in vielen Ländern die Mittel. Das sind die ganz normalen Gesetze von Olympischen Spielen. Egal, ob chinesische Gewichtheber, die aus dem Nichts auftauchen und neue Weltrekorde aufstellen, oder russische Turnerinnen, die anderthalb Jahre vor den Spielen kaserniert werden. Wenn du das bei uns machst, stehst du vor Gericht.“