Designierter SPÖ-Vorsitzender: „Mehr Investitionen in Regionen“

Auf seiner Kennenlerntour durch Niederösterreich stoppte der designierte Vorsitzende der SPÖ NÖ, Sven Hergovich, letzte Woche im Golf-Club-Restaurant Grünblick in Spillern. Über 100 Mitglieder und Funktionäre fanden sich ein, um mit dem gebürtigen Korneuburger SPÖ-Themen zu diskutieren.

Einmal mehr kritisierte Hergovich die „Scheinverhandlungen“ der ÖVP im Rahmen der Koalitionsgespräche. Die Folge der nunmehrigen ÖVP-FPÖ-Landesregierung sei „soziale Kälte“, folgerte der designierte Vorsitzende. Hergovich forderte Investitionen in die Regionen, die in der Vergangenheit „strukturell ausgetrocknet“ worden sein. „Andere Landesregierungen mit weniger Budget haben eine bessere Infrastruktur“, gab er zu denken. Niederösterreich würde nur 250 Mio. Euro in den öffentlichen Verkehr stecken, Wien hingegen eine Milliarde, veranschaulichte er.

Bezirksparteivorsitzender Martin Peterl erinnerte an die Resolution für die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs, die die SPÖ gemeinsam mit den Grünen im Korneuburger Gemeinderat eingebracht hatte. Dass die Grünen dem gemeinsam geänderten Antrag aufgrund des Wortes „Verbindungen“ - die Grünen hätten sich „Linienverkehr“ gewünscht (die NÖN berichtete) - nicht zugestimmt hatten, ist für ihn unverständlich. Im Antrag würde dezitiert auf die „Regelmäßigkeit“ der öffentlichen Verbindungen hingewiesen, betont er.

„Gespannt“ ist Peterl, wie die Stadt Korneuburg auf die Kinderbetreuung neu reagieren wird. Schließlich dürfen ab 2024 schon Zweijährige den Kindergarten besuchen. „In Korneuburg gibt es schon jetzt keine Kindergartenplätze mehr“, überlegt er. Handlungsbedarf ortet er auch bei der Sommerbetreuung. Einerseits gebe es in vielen Gemeinden gar kein Angebot, andererseits können sich viele Familien die Extrakosten nicht mehr leisten. „Ein Bezirk mit knapp 100.000 Einwohnern sollte ein adäquates Angebot haben“, fordert er.

