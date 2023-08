Erstes Rockfestival in Höbersdorf mit 400 Besuchern

Zwei sensationelle Livebands „rockten“ vorigen Samstag auf Einladung der Freiwilligen Feuerwehr Höbersdorf den Sportplatz beim ersten Open-Air-Rockfestival. Geboten wurden feinste Musik und beste Covers der letzten Jahrzehnte dieses Genres.

Die Florianijünger hatten alles getan, um mithilfe der Höbersdorfer Jugend und vieler freiwilliger Helfer ein großartiges Festl auf die Beine zu stellen. Sie wurden dafür am Austragungstag mit einer lauen Sommernacht, die etwa 400 Besucher zum Open-Air lockte, belohnt. Eine lange Theke, an der alle ihren Durst stillen konnten, und eine Küche, in der Köstlichkeiten wie Feuerwehrburger und vegetarische Burger gebrutzelt wurden, sorgten für das leibliche Wohl der Gäste. Bevor die Bands die Bühne betraten, kümmerte sich DJmoT um den Sound.

Als erste Band betrat „Mental Time Machine“ die Bühne. Mit ihren rockigen Songs heizten sie den jungen und jung gebliebenen, rockbegeisterten Gästen ein. Beste Stimmung herrschte auch, als die Band „Walter“ ihren Auftritt hatte - bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt und gefeiert.

Roland Binder, der für die Öffentlichkeitsarbeit der FF Höbersdorf zuständig ist, zeigte sich begeistert: „Schön, dass so viele gekommen sind und wieder Geld in die Kasse der Feuerwehr geflossen ist. Der Reinerlös wird für die Anschaffung neuer Ausrüstungsgegenstände verwendet.“