Klinikum Korneuburg-Stockerau setzt Zeichen gegen Gewalt

Die Farbe Orange dominiert derzeit in den beiden Kliniken im Bezirk Korneuburg – im Landesklinikum Korneuburg-Stockerau. Vom Einbruch der Dunkelheit bis zum Morgen sind die Fassaden entsprechend beleuchtet und in den Häusern tragen alle MitarbeiterInnen orangefarbene FFP2-Masken.

„Orange the world“ lautet das Motto der Aktion „16 Tage gegen Gewalt“, auf welche im Zeitraum vom 25. November 2021 – dem internationalen Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden – bis 10. Dezember 2021, dem internationalen Tag der Menschenrechte, aufmerksam gemacht wird. Eine von fünf Frauen, ältere oder behinderte Menschen, aber auch Kinder werden Opfer von Gewalt.

Im Landesklinikum Korneuburg-Stockerau wurde schon vor vielen Jahren eine Opferschutzgruppe eingerichtet, die sich mit dem Thema Gewalt beschäftigt. Mehrmals jährlich trifft sich diese Gruppe, um aktuelle Themen zu besprechen und zu reflektieren. Laufend - in Corona Zeiten reduziert - werden Veranstaltungen und Fortbildungen zum Thema angeboten, welche allesamt gut besucht sind.

Bei der Bestellung der Mitglieder der Opferschutzgruppe wurde besonders darauf geachtet, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen sensiblen Fächer wie beispielswiese der Gynäkologie sowie Orthopädie und Traumatologie vertreten sind. In den Ambulanzen gibt es Ordner mit Unterlagen, die Hilfestellung im jeweiligen Fachbereich bieten. Infobroschüren mit Telefonnummern zu diversen Themen für Menschen in Not liegen auf und in den Damentoiletten wurden Aufkleber mit der Telefonnummer des Gewaltschutztelefons angebracht.

„Da viele Frauen in finanziellen oder wohnlichen Abhängigkeiten zu den Tätern stehen, wollen viele der Betroffenen keine Anzeige machen“, weiß Allgemeinmedizinerin Susanne Selkmann, langjähriges Mitglied der Opferschutzgruppe, „daher ist es umso wichtiger, diesen Frauen diskret Hilfestellung anzubieten.“

Und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ergänzt: „Wir haben in Niederösterreich zwar ein gut ausgebautes Netzwerk an Einrichtungen wie Frauenberatungsstellen, Frauenhäuser und Gewaltschutzzenten sowie auch das NÖ Frauentelefon. Hier wird den Betroffenen anonym, kostenfrei und unkompliziert weitergeholfen. Dennoch ist der erste, wichtige Schritt, dass Frauen das Problem benennen und darüber sprechen.“