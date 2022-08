Brüder-Paar betreibt Augenzentrum in Korneuburg

Werbung

In der Bisamberger Straße 53 in Korneuburg ordinieren seit wenigen Wochen zwei Augenärzte, nachdem Augenärztin Edith Reisinger nach 30 Jahren in Pension gegangen war. Die Brüder Bernhard Angermann und Reinhard Angermann betreiben die Kassenpraxis mit stark erweiterten Öffnungszeiten. Die beiden Augenärzte sind außerdem weiterhin als Oberärzte am Landesklinikum Mistelbach/Gänserndorf im Einsatz.

Die neuen Praxisräumlichkeiten befinden sich im Bau und bis zur Neueröffnung im neuen Jahr bleibt der Standort in der Bisamberger Straße 53 erhalten. Stadtrat Andreas Minnich und Bürgermeister Christian Gepp statteten den beiden Ärzte einen Besuch ab und wünschten alles Gute.

