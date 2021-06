Zu Filmstars wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Spillern in der vergangenen Woche. Am Dienstag und Freitag wurden sie von einem Kamerateam des ORF besucht, das dort einen Bericht für die Sendung „Autofocus“ produzierte.

Das Kommandofahrzeug der FF Spillern wird Hauptdarsteller in einem ORF-Beitrag zur Sendung „Autofocus“. FF Spillern

Die Florianis stellten das Kommandofahrzeug von Ford vor, das die FF erst im Vorjahr übernommen hat. In gespielten Einsätzen sollen die Zuschauer einen Eindruck erhalten, was das Auto kann. „Wir haben das Fahrzeug ja nach unseren Wünschen konzipieren lassen und präsentieren es in der Sendung“, gibt Kommandant Alexander Mattausch einen Vorgeschmack. Unter anderen wurde es bei einem gespielten Brandeinsatz eingesetzt und beim Slippen des FF-Bootes gefilmt. Die Sendung wird voraussichtlich im August ausgestrahlt.

Zu einem anderen Thema hofft der Ober-Floriani auf die Mitarbeit der Bevölkerung: Im Rahmen des 150-Jahr-Jubiläums der FF Spillern, das im nächsten Jahr gefeiert wird, will man das Archiv erweitern. „Ich würde mich freuen, wenn uns die Leute Relikte wie alte Fotos, Urkunden, Zeitungsausschnitte oder anderes Material über die Feuerwehr Spillern zukommen lassen würden. Vor allem aus der Zeit von 1872 bis nach dem Ersten Weltkrieg fehlt uns noch einiges.“ Die Kontaktdaten der FF Spillern: spillern@feuerwehr.gv.at und 02266/80856.