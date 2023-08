Alle gemeinsam an einem Tisch in Ernstbrunn

Im Rahmen der „ORF NÖ Sommertour“ wurde am Mittwoch, 16. August, zur „größten Brettljausn Niederösterreichs“ in den Pfarrhof in Ernstbrunn geladen. Es war ein Wiedersehen, bereits 2016 machte diese Sommertour in Ernstbrunn Station.

Auf einer 25 Meter langen Heurigengarnitur versammelten sich die Gäste zum gemeinsamen Jausnen. Während der SK Ernstbrunn für den Ausschank der Getränke verantwortlich war, eröffneten die Klänge der Musikkapelle Ernstbrunn die Festivitäten.

Zwar konnte der Rekord einer 50 Meter langen Brettljause aus dem Jahr 2016 heuer nicht gebrochen werden, doch Bürgermeister Horst Gangl blieb trotzdem völlig unbekümmert: „Knapp daneben ist auch vorbei - und wir stehen dazu! Aber in Zukunft wollen wir es noch einmal probieren.“ Dennoch war es eine äußerst gelungene Veranstaltung, bei der die vielen Besucher voll auf ihre Kosten kamen – trotz großer Hitze.