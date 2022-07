Stadt Korneuburg sucht Tanzpaare

Werbung

Der ORF Niederösterreich ist wieder mit seinem mobilen Radiostudio unterwegs und hält am Freitag, 5. August, zwischen 13 und 16 Uhr in Korneuburg. Höhepunkt ist um 16 Uhr die Orts-Challenge „Ja, ich will ... tanzen!“. In der Hochzeitsstadt Korneuburg – alleine 2021 gab es 314 Eheschließungen – sollen so viele Paare wie möglich im Hochzeitsoutfit am Hauptplatz zu den Klängen des Donauwalzers das Tanzbein schwingen. Anmeldung bis Donnerstag, 4. August, unter stadtmarketing@korneuburg.gv.at.

Das Publikum kann außerdem Thomas Schwarzmann beim „Radio machen“ über die Schulter schauen, besonders mutige Besucher dürfen auch selbst einen Sommerhit am Mischpult starten.

