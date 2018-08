Anfang Juni präsentierten Studenten der Technischen Universität Wien im Rahmen eines Lehrprojekts insgesamt drei Konzepte zur Gestaltung eines Ortskerns. Bisamberg bot sich hier idealerweise an.

Seitens der Bevölkerung wurden die von den Studenten erstellten Visionen positiv aufgenommen. „Es gab kaum Ressentiments“, so Bürgermeister Günter Trettenhahn, und weiter: „Der Wunsch nach einem ‚Lebenszentrum‘ war deutlich.“ Der Ortschef mahnte aber ein, dass es sich bei den Konzepten lediglich um die maximale Ausnutzung der Ressourcen gehandelt habe, ohne dabei rechtliche Bedingungen wie etwa private Eigentumsverhältnisse, Widmungen, Wirtschaftlichkeit oder auch notwendige Maßnahmen, was die Infrastruktur anbelangt, zu berücksichtigen. Er bezeichnete die Visionen der Studenten aber als geeignete Denkanstöße, um die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Die Voraussetzungen wären derzeit nicht so schlecht. Der Parkplatz, das Gemeindeamt und auch das Haus vis-à-vis sind im Eigentum von Bisamberg. Letzteres ist nach Ansicht von Bauexperten nicht mehr sanierungsfähig, es könnte maximal abgerissen und in das zukünftige Ensemble eingefügt werden.

Projekt nur gemeinsam mit den Bürgern

Trettenhahn warnte davor, zu glauben, dass das ganze Projekt von heute auf morgen zu realisieren wäre: „Das ist etwas für die Zukunft, und ich lege Wert darauf, dass hier transparent und nicht hinter verschlossenen Türen vorgegangen wird.“ Viele Fragen wie Wirtschaftlichkeit oder Realisierbarkeit stünden noch an.

Schon vor Beginn des Gedankenprozesses wurde ein eigener Baubeirat installiert. Dieser wird im Herbst zusammentreten, um über die offenen Fragen zu berichten und mit der Öffentlichkeit darüber zu diskutieren. Das reicht von den verschiedensten Gestaltungsmöglichkeiten über den tatsächlichen Standort des Zentrums und den Bedarf an Geschäften, Parkplätzen etc. bis hin zu der Frage, was mit dem Gebäude des Gemeindeamts tatsächlich passieren könnte.

Eines steht für Trettenhahn dabei im Vordergrund: „Wir wollen keine Verhüttelung und keine Zersiedelung. Die Ortschaften müssen erkennbar bleiben – nicht nur anhand der Ortstafeln.“ Es geht natürlich auch um die Lebensqualität und das neue Miteinander, wo ein Ortskern als Zentrumsraum vielleicht als ein Lebenszentrum einen Beitrag leisten kann. Gemeinsam mit den Wünschen und Ideen der Bürger soll aus der Vision in mittelbarer Zukunft schließlich das Zentrum in größtmöglicher Übereinstimmung Realität werden.