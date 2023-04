Abwechslungreiches Programm für die jüngsten Besucher

Der Ostermarkt lockte am Palmwochenende rund 1.500 Besucher in das Rathaus Korneuburg. Im Innenbereich konnte in unterschiedlichen Räumen gustiert und eingekauft werden. 20 Aussteller und Künstler präsentierten österliche Ware. Für Bastelspaß sorgte das Stadtmarketing-Team mit einer Kreativstation, wo Ostereier bemalt wurden und sich die kleinen Besucher austoben konnten.

Beim Basteltisch des Museumsvereins konnten Sprüche für Ostergrußkarten in alten Schriften ausprobiert und mit historischen Farben Eier bemalt werden, was bei den jungen Besuchern sehr gut ankam. Inkludiert war auch eine Schreib- und Lesestation zur Kurrentschrift und historische Schreibgeräte. Fragen zur Urgeschichte und Archäologie wurden gerne beantwortet. Im Puppentheater mit Sven Stäcker gab es an beiden Tagen kostenlose Vorstellungen bei großem Andrang.

Im Rathausinnenhof konnten sich die Kleinen in der Hüpfburg austoben und den Streichelzoo des Kleintierzuchtvereins besuchen. Die historischen Räumlichkeiten im Korneuburger Rathaus boten den Besucher sowohl kunstvollen Osterschmuck als auch diverse kulinarische Schmankerln. Für das leibliche Wohl sorgten die Volkshilfe und das Hilfswerk Korneuburg sowie die Gastronomen „Lohschmids in Vino on tour“ und das Herzog Leopold. Bürgermeister Christian Gepp sagt: „Wir freuen uns über die gelungene Veranstaltung. Danke an alle Aussteller für das bunte Angebot und an alle Besucher für ihr großes Interesse.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.