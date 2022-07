Corona-Schutzimpfung in Korneuburg ohne Anmeldung

Werbung

Der Impfbus kommt in diesem Sommer alle zwei Wochen nach Korneuburg. Ab Mittwoch, 27. Juli, können sich im Zeitraum von 15 bis 18 Uhr am Hauptplatz Korneuburg (Sefra-Parkplatz) alle Personen ab zwölf Jahren ohne Voranmeldung impfen lassen. "Personen, die in Niederösterreich leben oder arbeiten, können einfach vorbeikommen und sich nach einem Aufklärungsgespräch sofort impfen lassen", heißt es von Seiten der Stadt Korneuburg.

Geimpft wird sowohl die erste, wie die zweite, dritte und die vierte Dosis. "Sie bekommen in jedem Fall einen Impfstoff, der für Ihre individuelle Situation vom Nationalen Impfgremium vorgesehen und empfohlen ist", wird erklärt.

Mitzubringen sind die E-Card, ein Lichtbildausweis und ein Impfpass (soweit vorhanden) sowie der Aufklärungs- und Dokumentationsbogen.

Die Termine:

Mittwoch, 27.7., 15 bis 18 Uhr

Mittwoch 10.8., 15 bis 18 Uhr Uhr

Mittwoch, 24.8., 15 bis 18 Uhr

Eine Übersicht des Impfbus-Fahrplans und des Impfstoff-Angebots findet man unter notrufnoe.com

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.