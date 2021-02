Sie klebten Fotos von Teilnehmern der letzten Umzüge auf Karton und platzierten die Pappfiguren in der Nacht auf Montag in ganz Bisamberg. Die Überraschung war gelungen: Als die Bisamberger am Montag erwachten, erlebten sie ein Narrentreiben der etwas anderen Art. „Wir wollten an die letzten Umzüge erinnern und Vorfreude auf 2022 wecken“, so die Initiatoren.