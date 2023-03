Aus für kostenloses Parken - auch am Wochenende

Nur mehr Zugpendler sollen im Stockerauer Parkdeck beim Bahnhof kostenlos parken dürfen: Die Infoschilder weisen schon auf diese Änderung hin, die Geräte, die beim Ein- und Ausgang des Parkdecks zum Scannen der Tickets dienen, sind schon installiert, aber noch nicht in Betrieb.

Bürgermeisterin Andrea Völkl erklärt, dass die Stadtgemeinde im Gespräch mit den ÖBB sei. Denn: Stockerau hat ein Interesse daran, dass die Nicht-Pendler unter den Au-Besuchern zumindest am Wochenende das Parkdeck nützen können. Aber sie sagt auch: „Es hat schon seine Berechtigung, dass jemand, der regelmäßig pendelt, einen Platz im Parkhaus hat.“ Es gehe in den Verhandlungen nur um „Details und Feinheiten“.

Anfang Mai soll die Anlage in Betrieb genommen werden, erklärt ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Als Grund für die Verzögerungen erklärt er: „Wir sind immer in Gesprächen mit den Standortgemeinden und hinsichtlich der Inbetriebnahme des Zufahrtssystems auch in enger Abstimmung mit unserem Vertragspartner, dem Land NÖ.“

Dem Wunsch der Stadt, Gratis-Parken an Wochenenden, erteilt Seif allerdings eine klare Absage: „Gemäß den Nutzungsbedingungen unserer Park&Ride-Flächen ist das auch in Zukunft nicht vorgesehen.“

Dabei ist die Auslastung des Parkdecks wochentags und an Wochenenden auch den ÖBB noch nicht einmal bekannt. „Ein technisches System, das die Auslastungszahlen auf die Stunde genau abrufbar macht, ist bereits installiert“, sagt Seif. Die Inbetriebnahme und Datenaufbereitung sei derzeit in Bearbeitung und werde zeitnah zur Verfügung stehen.

