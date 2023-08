Niederhollabrunn: Verstoß gegen Natura-2000- Richtlinie?

Zuletzt wurde ein konkreter Streitfall über landwirtschaftliche Flächen und den Umgang mit den Natura-2000-Richtlinien in der Marktgemeinde Niederhollabrunn zum Thema für den Nationalrat. So reichte FPÖ-Abgeordneter Peter Schmiedlechner eine Anfrage betreffend die Überprüfung der dortigen Einhaltung der Natura-2000-Vorschriften an Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, ein.

Laut offiziellem Schreiben berichtet eine Niederhollabrunner Grundbesitzerin, dass zwei Grundstücksflächen im Natura-2000-Gebiet in der Gemeinde Niederhollabrunn nicht den Förderrichtlinien entsprechen würden. Diese Flächen seien zudem Habitat von Adlern, Rotmilane, Weihe und Wiedehopfe.

Im Detail wurde kritisiert, dass in diesem Gebiet Bäume und Sträucher entfernt, die Abflussbedingungen des Niederfellabrunner Bachs sowie des Brudendorfer Bachs durch das Entfernen von Gräben verändert oder die Bachverläufe gar eingefriedet wurden. Zudem seien landwirtschaftliche Flächen vergrößert, der Flurschutz nicht eingehalten sowie Grenzsteine entfernt worden.

Bundesministerin wies Zuständigkeit ab

Mit einem ausführlichen Fragenkatalog zur Causa kontaktierte Schmiedlechner die Klimaschutz-Ministerin. Gewessler ging jedoch nur bedingt darauf ein und wies stets darauf hin, dass ihr Ministerium in dieser Causa keine hoheitsrechtliche Zuständigkeit zur Kontrolle habe. Dies sei ausschließlich Landeskompetenz bzw. Aufgabe der Bezirkshauptmannschaft (BH).

Die NÖN fragte bei der BH Korneuburg nach, um Näheres über den Status quo der Causa herauszufinden. Auf die Frage, ob seitens der BH bereits Maßnahmen gesetzt wurden, heißt es: „Die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg ermittelt in diesem Verfahren unter Beiziehung entsprechender Amtssachverständiger in jede Richtung. Es wird insbesondere geprüft, ob und welche Übertretungen nach dem Abfallwirtschaftsgesetz 2002, dem Wasserrechtsgesetz 1959 und dem NÖ Naturschutzgesetz 2000 etc. begangen wurden und welche Maßnahmen zu setzen sind. Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.“

Des Weiteren betont die BH, dass man stets ein Auge auf die Einhaltung der Natura-2000-Vorgaben im gesamten Bezirk werfe: „Die Kontrolle der Einhaltung der Natura-2000-Vorgaben im Bezirk Korneuburg wird im Zuge der Forstaufsicht laufend durchgeführt. Weiters erfolgen bei jedem Vorliegen eines Projekts oder einer Anzeige – unter Beiziehung entsprechender Amtssachverständiger – entsprechende Kontrolltätigkeiten seitens der Behörde.“

Bürgermeister hält sich aus Thematik raus

ÖVP-Bürgermeister Jürgen Duffek hört nicht zum ersten Mal von der Causa. „Es war ein Sachverständiger vor Ort. Sämtliche betroffenen Parteien sind bestens ins Ermittlungsverfahren eingebunden. Ich selbst war nicht an Ort und Stelle, da das Thema nicht Sache der Gemeinde ist“, schildert er im NÖN-Gespräch.

Duffek habe vollstes Vertrauen in die Bezirksbehörde: „Es ist gut so, dass alle Behörden ihre eigenen Zuständigkeiten haben. So können Menschen mit verdichtetem Rechtsverständnis nicht alles durcheinanderbringen!“