Landjugend machte in Leitzersdorf Nacht zum Tag

Wie bereits im vergangenen Jahr stellten die Mitglieder der Landjugend Bezirk Stockerau gemeinsam eine Riesen-Party in Leitzersdorf am Fuße des Waschbergs auf die Beine. Über 1.000 feierlustige Besucher ließen sich auch vom zwischenzeitlichen Gewitter nicht abschrecken und stürmten vor Ort die Longdrink-, Bier-, Wein- und Shotbar. Am Mischpult sorgte DJ LX für Stimmung.

Bezirksleiterin Sabrina Zimmel bedankte sich bei allen Helfern und Gästen: „Ohne euch wäre das Light the Night nicht das, was es ist!“