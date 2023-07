Ernstbrunner Bürgermeister Horst Gangl tritt Ende August ab

„Es ist mir überhaupt nicht leichtgefallen, aber nach reiflicher Überlegung habe ich vor wenigen Wochen meine persönliche Entscheidung getroffen und die Schritte für eine geordnete Amtsübergabe in die Wege geleitet“, mit dieser Aussage sorgt Ernstbrunn-Bürgermeister Horst Gangl (ÖVP) für Aufsehen. Nach zehn Jahren ist also Schluss. Das Jahrzehnt als Bürgermeister hätte Spuren hinterlassen, ergänzt er, „gerade in der Zeit der multiplen Krisen hat sich die Gesellschaft stark verändert.“ Immer wieder hätte er den Unmut der Bevölkerung deshalb zu spüren bekommen. Mit September 2023 wird Gerhard Toifl sein Amt übernehmen.

Gangl bleibt zwar weiter Amtsleiter, sämtliche andere ehrenamtliche Funktionen will er dann auch zurücklegen. Stolz blickt er auf umgesetzte Projekte zurück: Das Highlight seiner Amtszeit ist die Ernennung 2017 zum „Bürgermeister des Jahres“, diese Auszeichnung initiierte das Innenministerium. Auch, dass Ernstbrunn mehrmals im österreichweiten Bonitätsranking von „public“ aufschien, macht Gangl stolz. „Es freut mich deshalb, Vizebürgermeister Gerhard Toifl eine gut funktionierende Marktgemeinde zu übergeben.“

Die geschaffene Infrastruktur sei eine gute Basis für eine weitere positive Entwicklung, sagt der Noch-Bürgermeister. Die wirtschaftlich gut geführten Gemeindebetriebe würden ein stabiles Gemeindebudget und einen vorbildlichen Haushaltsquerschnitt in Niederösterreich aufweisen. Dafür verantwortlich gewesen zu sein, hätte ihm viel Freude bedeutet, betont der 61-Jährige.

Horst Gangl gibt zahlreiche Funktionen und Ämter auf und kann auf viele umgesetzte Projekte zurückblicken. Wie die Neugestaltung des Hauptplatzes, die derzeit noch läuft. Foto: NÖN

Auf den neuen Lebensabschnitt, der mit Herbst beginnt, freut sich Gangl sehr. Vor allem darauf, mehr Zeit mit seiner Familie und speziell mit seinem Enkerl verbringen zu können: „Familie, Gesundheit und Sport stehen dann im Vordergrund in meinem Leben.“ Und er will die Zeit für längere Reisen nützen.

Zwar ist er noch bis Ende August im Amt, Gangl will sich aber schon bedanken: „Mir ist es wichtig, mich bei allen zu bedanken, mit denen ich unsere Marktgemeinde Ernstbrunn gestalten und für unsere Naturparkregion Leiser Berge ehrenamtlich zusammenarbeiten durfte, es war eine wirklich schöne und bewegende Zeit.“

28 Jahre politisches Engagement

15 Jahre geschäftsführender Gemeinderat (1995 – 2010)

3 Jahre Vizebürgermeister (2010 – 2013)

10 Jahre Bürgermeister (2013 – 2023)

Ehrenamtliche Funktionen und Ämter

Seit 2011: Obmann Mittelschulgemeinde Ernstbrunn (Ernstbrunn-Großmugl-Großrußbach-Niederleis)

Seit 2012: Obmann Bürgerbus „Ernsti-Mobil“

Seit 2015: Obmann Wasserverband Taschlbach, Obmann-Stv. Abwasserverband Taschlbach, Sicherheitsbeauftragter, Energie- und Klimaschutzbeauftragter

Seit 2017: Obmann e5 Team Ernstbrunn

Seit 2018: Obmann REV Leiser Berge, Obmann Naturpark Leiser Berge, Vorstandsmitglied Abfallwirtschaftsverband Korneuburg, Vorstandsmitglied Gemeindeverband Musikschule Weinviertel Mitte, Koordinator E-Carsharing „Ernstbrunner Stromgleiter“, Obmann-Stv. LEADER Region Weinviertel Ost

Seit 2021: Obmann KlimawandelAnpassungsRegion (Ernstbrunn-Niederleis-Asparn/Zaya-Ladendorf)

Seit 2022: Obmann EEG Energiegemeinschaft Ernstbrunn Ost und West