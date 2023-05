Musikschuldirektor nimmt Abschied: „Ich bin nicht aus der Welt“

Géza-Michael Vörösmarty wollte eigentlich Direktor der Regionalmusikschule Stockerau bleiben, bis er 68 Jahre alt ist. 2024 hätte er auch sein 20-jähriges Jubiläum in dieser Funktion gefeiert. „Aber ich bin im letzten Jahr Großvater geworden“, erklärt er. Der 67-Jährige, der 20 Minuten entfernt in Wien wohnt, will nun mehr Zeit seiner Familie widmen - und seinem Dasein als Musiker.

„In gewisser Weise freue ich mich, dass ich diese Arbeit jetzt nicht mehr habe.“ Er spielt schon die Erste Trompete im Wiener Klezmer Orchester, erhalte laufend weitere Anfragen und will auch das ein oder andere Projekt starten. In seiner Zeit als Musikschuldirektor hat sich viel verändert, vor allem strukturell.

Heute sagt er: „Ich habe eine Zeit lang das Gefühl gehabt, dass die Bürokratie überbordend ist.“ Das Musikschulmanagement sei fordernd gewesen, was zum Beispiel Statistiken betrifft. „Ich hatte zwölf Jahre keine Sekretärin: Das ist kaum zu bewältigen neben dem Schulbetrieb, der so viel an Organisation verlangt.“ Das habe sich aber ein wenig gebessert, sagt Vörösmarty.

Pandemie: Musikschule hat sich erholt - fast

Einschneidend sei die Corona-Pandemie gewesen. „Da von einem Tag auf den anderen umzudenken und umzuorganisieren auf Distance Learning, war nicht ohne.“ Vörösmarty und seine Schüler hatten zwar das nötige Equipment, „bei anderen hatte es Probleme gegeben“, erinnert er sich. „Aber letztlich war's nicht so negativ, wir haben auch keine Schüler verloren.“

Die großen Ensembles seien zwar zusammengebrochen, weil die Proben ausgefallen sind, „aber da sind wir auf einem guten Weg“. Die Erwartungen waren aber diesbezüglich groß, wie er feststellen musste. Man habe kein Verständnis dafür gehabt, dass zum Beispiel die Blasmusik nicht von null weg wieder auftreten könne. „Man hat sich manchmal schon allein gelassen gefühlt.“ Der Direktor will heuer noch die Schulveranstaltungen dorthin zurückführen, wie sie vor der Pandemie abgehalten wurden - was etwa die Lichttechnik betrifft.

Teamwork sei Vörösmarty von Anfang an wichtig gewesen: „Wir sind die Schule, wir machen das gemeinsam“, lautete die Devise. Der Direktor hat wichtige Akzente gesetzt: Die Musikschule ist auf Youtube vertreten und führt eine Kooperation mit der Mittelschule. 2010 gab es erstmals Schauspielunterricht, jetzt ist das Musikschulsystem dabei, die darstellende Kunst flächendeckend aufzunehmen - und die Einrichtung in Richtung Kunstschule zu führen. Ein Weg, den er nur befürworten kann, nachdem das Kulturelle und Kreative im öffentlichen System „so nachgelassen hat“.

Schulsystem: Warum die Kultur nicht ausgegliedert werden sollte

Wäre er Unterrichtsminister („Das schaffe ich nicht mehr“), würde er ein Gesamtkonzept der alten Griechen verfolgen: Im Tagesablauf müsste zum Beispiel die Musik oder darstellendes Spiel enthalten sein, „auch der Sport gehört dazu“, ergänzt er. „Das wäre eine Menschenbildung.“

Denn allein das Instrumentenspiel lasse „unglaublich viele Vernetzungen“ im Gehirn geschehen: „Man wird quasi intelligenter. Musik und Kunst sind noch dazu sinnstiftend. Das ist wichtig für jeden Menschen, gerade in der heutigen Zeit, wo so viele negative Dinge passieren.“ Man lerne den Umgang mit dem Körper, das richtige Atmen und: „Man darf laut sein, das ist unheimlich wichtig im Leben.“

Angesichts des großen Einzugsgebiets der Regionalschule könnten viel mehr Kinder die vom öffentlichen Schulsystem ausgelagerte Einrichtung aufsuchen, findet der Direktor. Selbst die Rekordzahl von knapp 700 Schülern sei wenig für die Mitgliedsgemeinden Stockerau, Sierndorf und Hausleiten.

Was wäre in der Regionalmusikschule noch zu tun?

Die 1935 gegründete Musikschule umfasst 21 Lehrer, eine Sekretärin und über 600 Schüler. 2009 übersiedelte sie von der Bräuhausgasse in die Judithastraße. Aber: „Die Musikschule ist noch nicht fertig“, betont der Direktor. „Der Dachboden ist riesig, ich hätte mir einen Theaterraum gewünscht, der gleichzeitig als Proberaum genutzt werden kann. Ich renne seit Jahren die Türen dafür ein.“ Ursprünglich wäre der gesamte erste Stock für die Musikschule vorgesehen gewesen: Das Haus dient heute auch als Stätte für Kindergarten und Tagesbetreuung - und ist noch dazu renovierungsbedürftig.

In Vörösmartys Büro lassen sich die Jalousien nicht mehr hochziehen: Niemandem gelang eine Reparatur, sie müssten ersetzt werden. „Das sind so Kleinigkeiten“, führt er ein Beispiel an. Und er ergänzt: „Ich habe aber schon als Kind gelernt, mit Unzulänglichkeiten umzugehen und kreativ zu umgehen. Dann mach ich es halt anders“, lächelt der Direktor.

An sich ist er stolz auf die Ausstattung mit Akustikwänden und dichten Türen, damit möglichst wenig an Tönen nach draußen drängen kann: „Ich bin jede Woche mit dem Architekten für Verbesserungen herumgelaufen und es ist wirklich tipptop geworden“, führt der Direktor aus. „Ich glaube, dass es mir gelungen ist, eine moderne zeitgemäße Musikschule zu machen. Mein Bestreben war, dass alle Mitarbeiter die Arbeitsmittel kriegen, die sie brauchen. Da ist mir sehr viel gelungen, das war vorher bescheiden.“

Nachfolger: Bisher sind nur wenige interessiert

Die Stelle des Musikschulleiters hat die Stadtgemeinde Stockerau bereits ausgeschrieben, bisher seien noch nicht viele Bewerbungen eingelangt. „Das führe ich darauf zurück, dass das Image zu schlecht ist.“ Es könne schnell passieren, dass Vorwürfe anonym im Raum stehen: „Wenn das jeder Grundlage entbehrt und ich mich schon fürchten muss, dass ich Probleme kriege, dann ist das schon mühsam.“ Er selbst sei immer wieder mit Schwierigkeiten konfrontiert gewesen.

„Ich habe sehr viele schöne Erlebnisse, aber auch sehr viele negative Erlebnisse“, sagt Vörösmarty. „Man wollte mich nach zwei Jahren entlassen.“ Unruhe habe sich im Lehrkörper breit gemacht, „dass ich eine schlechte Führungsperson sei, geistern noch herum“, bedauert er. „Das schmerzt mich. Probleme gibt es in jedem Betrieb, da kann der Chef sein, wie er will.“

Das hätte mir fast den Job gekostet Géza-Michael Vörösmarty über eine ungemütliche Zeit seiner Direktorslaufbahn

Vörösmarty habe das Musikschulgesetz indoktriniert und dahingehend Missstände beseitigt: „Das hätte mir fast den Job gekostet.“ Als ein gutes Zeichen wertet er aber, dass er es regelmäßig schaffe, pensionierte Lehrer etwa für Konzerte gewinnen zu können: „Ich brauche sie nur fragen und sie sind da.“

Sein „schrecklichstes Erlebnis“ war, als eine Führungspersönlichkeit ihm „ganz unfreundliche Worte auf der Bühne ins Ohr geflüstert" hat: „Das hat mich unheimlich getroffen und mich krank gemacht. Aber ich hatte eine Familie, die mich aufgefangen hat, Freunde und einige Kollegen, die mir geholfen haben.“ Zu den schönen Erlebnissen zählen unter anderem Konzerte, die gelungen zu Ende gehen können.

Der 67-jährige will der Musikschule treu bleiben, wenn dies gewünscht wird: „Ich bin gerne beratend, dabei, wenn ich gefragt werde“, betont der scheidende Direktor. „Ich bin nicht aus der Welt.“ Sein allerletztes Konzert zum Abschied wird am 30. Juni stattfinden (19 Uhr, Lenausaal).

Zur Person

Die Kultur begleitet Géza-Michael Vörösmarty zeit seines Lebens, mit drei Jahren wusste er: „Ich will Sänger oder Schauspieler werden.“ Er lernte zuerst Trompete, studierte Gesang und Gitarre, interessierte sich sehr für die darstellende Kunst.

Vörösmarty begann als Musiklehrer in seiner Heimatstadt Oberwart und versuchte sich später als freiberuflicher Künstler in Wien zu etablieren. Er spielte dabei kleinere Filmrollen.

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Musikuniversität Graz war er am Werkverzeichnis des Barockkomponisten Johann Josef Fuchs beteiligt, wofür er in ganz Europa unterwegs war. Voller Ehrfurcht hielt er in Ungarn ein 500 Jahre altes Schriftstück von Kaiser Leopold in seinen Händen.

Eine freiberufliche Tätigkeit kam nach Fertigstellung des Verzeichnisses nicht mehr infrage, Vörösmarty gründete ein Familie. Er nahm eine Stelle als Trompetenlehrer in Traismauer an und bewarb sich schließlich für den Posten des Direktors an der Musikschule Stockerau. Vörösmarty hat drei Söhne, die alle an der Musikschule mitgewirkt haben.

