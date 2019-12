Nemesis Pass nennt sich die Perchtengruppe aus Kirchberg am Wagram, die am letzten Freitag die Straßen von Sierndorf unsicher machte.

2017 wurde der Verein gegründet und neben der Freude und Begeisterung des Perchtentreibens will Nemesis Pass dieses Brauchtum auch in der Gegend beleben. Das Gebiet ihrer Auftritte hat sich aber schon ausgeweitet und so treiben sie bis nach Kärnten ihr schauriges Unwesen. Die Anzahl der Mitglieder beträgt derzeit 23 Personen, davon 21 Aktive, die auch am Krampuslauf teilnehmen.

Das Publikum zeigte sich begeistert von den Masken und von der Lichtshow und gingen sogar auf Tuchfüllung mit den schrecklichen Gesellen. Gänsehaut war garantiert, aber der Verein ist auch bekannt dafür, dass es so wie bei vielen anderen Gruppen, keine Schmerzen und blaue Flecken gibt.

Nach einer halben Stunde war der Spuk vorbei und in die Straßen trat wieder Ruhe ein. Dank des großen Erfolgs wird es im nächsten Jahr sicher einen zweiten Krampuslauf geben.