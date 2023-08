„In Mühlraidern“: Fast 900 Unterstützer gegen Verbauung

In Hagenbrunn – am Fuße des Bisamberges - ist „In Mühlraidern“ die Umwidmung von fast 8.000 Quadratmetern Grünland in Bauland geplant. Die Grundstücke liegen im Landschaftsschutzgebiet, hier sind noch einige der letzten natürlichen Wiesen in unmittelbarer Nähe zum Natura2000-Schutzgebiet Bisamberg zu finden. Ein 30 Meter breiter Streifen entlang der Straße soll verbaut werden. Bürgermeister Michael Oberschil (ÖVP) rechnet bei einer Baulandtiefe von zirka 30 Metern mit weiteren zehn bis 20 Wohneinheiten, keinesfalls mehr.

Die Bürgerinitiative „Bisamberg statt Betonamberg“ hat, wie berichtet, eine Petition gegen die geplante Verbauung von „In Mühlraidern“ gestartet. Fast 900 Unterstützer teilen inzwischen die Sorgen der Bürgerinitiative (BI) über das weitere geplante Zubetonieren des Bisamberges. Jetzt ist es laut BI gelungen, einen weiteren wichtigen Meilenstein im Kampf um den Erhalt des Bisamberges zu setzen. Es gibt laut BI einen weiteren äußerst wichtigen Punkt, der gegen die geplante Verbauung spricht.

In Mühlraidern: Flächen, „die besonders fruchtbar“ sind

Die von Umweltbundesamt und der AGES erstellte BEAT-Studie gibt sehr informativ Auskunft über den „Bodenbedarf für die Ernährungssicherung in Österreich“ (BEAT). Sie liefert darin einen wertvollen Beitrag zur Auseinandersetzung mit der Ernährungssicherheit an sich und setzt sich mit der Klimawandelanpassung auseinander. Aus dieser Studie ist klar ersichtlich, dass umfangreiche Teile im Bereich von „In Mühlraidern“ in einer lila gekennzeichneten Zone liegen. Dazu besagt die Studie: „Liegt diese Fläche in einem violetten Feld, so ist eine jener Flächen betroffen, die besonders fruchtbar und für Österreichs Ernährungssicherung von Bedeutung sind. Es handelt sich also um eine 'BEAT-Fläche'".

Mit der Umwidmung würde die Gemeinde Hagenbrunn also gegen die Erkenntnisse dieser Studie handeln und gegen die Ernährungssicherheit der Bevölkerung vorgehen. Die Bürgerinitiative konnte auch in Erfahrung bringen, dass überdies seitens der Regionalen Leitplanung vom Land NÖ geplant ist, ab voraussichtlich Ende 2023/Anfang 2024, agrarische Schwerpunkträume in einer Verordnung bei Umwidmungsverfahren verbindlich zu machen.

Ich verstehe, dass man gegen diese Umwidmung sein kann, aber die Argumente werden ja immer bunter. ÖVP-Vizebürgermeister Rudolf Schwarzböck

Auf einem Grundstück wird Wein angebaut und auf einem weiteren Grund werden Ziegen gehalten. Zwei Flächen werden auch großteils als Weide und zur Heugewinnung dafür genutzt. Diese landwirtschaftliche Tierhaltung wäre dann nach der Umwidmung nicht mehr möglich. Bis vor einiger Zeit wurde auf einigen Gründen auch noch Landwirtschaft betrieben, behauptet die Bürgerinitiative in einer weiteren Aussendung.

In einem Schreiben an Manvinder Gill, Bürgerinitiativen-Sprecherin und SPÖ-Gemeinderätin, kontert ÖVP-Vizebürgermeister Rudolf Schwarzböck: „Ich verstehe, dass man gegen diese Umwidmung sein kann, aber die Argumente werden ja immer bunter. Haben Sie auf den gekennzeichneten Flächen in den letzten Jahren irgendeine landwirtschaftliche Kultur gesehen, die in den Lebensmittelkreislauf kommt? Ich bin Bauer, seit meiner Geburt in Hagenbrunn ansässig und fahre fast jeden Tag dort vorbei. Bis jetzt habe ich dort nur Gras gesehen, das gemulcht wird. Selbst die Ziegen, die jetzt das Gras fressen, werden nur zur Freizeitgestaltung verwendet“.

Plakat-Aktionen und weitere Unterschriftenlisten sollen folgen

Bürgermeister Michael Oberschil (ÖVP) gab auf Anfrage der NÖN folgende Stellungnahme ab: „Diese Informationen werden aus Studien bezogen, die jeglichen Wahrheitsgehalt vermissen lassen. Ich glaube, dass hier in erster Linie die Erfahrung von seit Jahrzehnten ansässigen Landwirten zählen sollte, die die Gegebenheiten vor Ort bestens kennen. Mit übertriebenen Schlagworten wie 'Bisamberg statt Beton am Berg' wird gezielt versucht zu polarisieren, um möglichst viele Menschen, die die Gegebenheiten überhaupt nicht kennen, für eine Unterstützung zu gewinnen“.

Laut Reinhard Mamerler, Gemeinderat der Grünen und ebenfalls Sprecher der Bürgerinitiative, sollen im September Plakat-Aktionen weiteren Unterschriftenlisten folgen.