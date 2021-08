Die SPÖ hat die Internetverbindungen im Bezirk unter die Lupe genommen und dabei zwei besonders Schwachstellen geortet, nämlich Senning und Untermallebarn. Mit zwei bis vier Mbit/s müssen sich derzeit die Internetnutzer in Senning zufriedengeben.

„Dort wird der Begriff WWW wirklich zum ‚WeltWeitWarten‘ im Internet. Ein derartiges Schneckentempo im Internet geht heutzutage gar nicht“, finde der SPÖ-Bezirksvorsitzende Martin Peterl und fordert mittels Petition einen raschen Glasfaserausbau im Bezirk. „Der würde nicht nur Arbeitsplätze sichern, sondern auch den Wirtschaftsstandort fördern und die Gemeinden lebenswerter machen“, ist er überzeugt. In derart unterversorgten Regionen sollte man prüfen, ob es über das Kabel oder sogar über einen Handymasten schneller geht, rät er.

Doch ist die Internetverbindung in Senning wirklich so schlecht? Die NÖN fragte bei FPÖ-Gemeinderat Robert Koppensteiner nach, der in Senning lebt. „Gott sei Dank wird derzeit ein flächendeckendes Glasfasernetz in der Gemeinde Sierndorf ausgebaut. Ich war stets ein Befürworter und habe mich in der Bewerbung auch aktiv für genügend Teilnehmer engagiert“, erinnert er und informiert, dass er sich als einer der Ersten für Glasfaser angemeldet hätte.

Massives Stadt-Land-Gefälle bei Internetausbau

Koppensteiner stimmt mit Peterl in diesem Punkt nicht ganz überein: „Natürlich ist in vielen Landgemeinden die Internet-Geschwindigkeit nicht unbedingt top und aus Kundensicht ist es durchaus ärgerlich, dass es ein massives Stadt-Land-Gefälle bezüglich Ausbau und Umsetzung von raschem Internet gibt, aus wirtschaftlicher Sicht der Betreiber ist das leider aber auch teilweise verständlich.“

Der Freiheitliche ist überzeugt, dass dieses Thema auch unter roten Ministern und Kanzlern verschlafen wurde. „Ich denke daher, dass Peterl hier offenbar mit der Petition nur das politische Sommerloch füllen möchte.“