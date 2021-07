Der vergangene Dienstag hat die freiwilligen Helfer der Feuerwehr Pettendorf ordentlich gefordert: Zuerst wurden die Mitglieder gemeinsam mit der FF Gaisruck zu einer Fahrzeugbergung auf die B19 alarmiert. Ein Fahrzeug war gegen ein Gebäude gefahren und stand fahruntüchtig auf der Bundesstraße. Die Einsatzstelle wurde abgesichert, das Fahrzeug auf die Abschleppachse verladen und abtransportiert. Nach einer Stunde konnten die beiden Feuerwehren wieder einrücken.

Am Abend kurz nach 22 Uhr dann der nächste Einsatz am gleichen Tag: Pettendorf wurde gemeinsam mit den Nachbarwehren Gaisruck, Hausleiten und Seitzersdorf-Wolfpassing zu einem Flurbrand zwischen Pettendorf und Gaisruck am Leeberg alarmiert. Am Einsatzort angekommen wurde sofort mit der Schnellangriffseinrichtung des Hilfeleistungsfahrzeuges ein Löschangriff gestartet und gleichzeitig mittels Feuerpatschen das Feuer bekämpft. Da es im Umkreis keine Hydranten gab, wurde vom Einsatzleiter nachalarmiert, um genug Wasser vor Ort zu haben, parallel dazu wurde seitens der Besatzung des Mannschaftstransportfahrzeuges inklusive Löschanhänger eine Zubringerleitung vom nächsten Hydranten gelegt.

Nachdem der Brand gelöscht war, wurde der Bereich rund um die Brandstelle mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Nach rund einer Stunde konnten die vier Feuerwehren wieder in ihre Feuerwehrhäuser einrücken.