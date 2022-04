Pfarre Ernstbrunn sucht Ratschenkinder

Werbung Stockerau Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Dringend gesucht werden Ratschenkinder in der Pfarre Ernstbrunn. Kaplan Sigi Bamer will flächendeckend die Tradition des „Ratschengehens“ erhalten: "In den letzten zwei Jahre war das Ratschen Corona-bedingt eher schwierig, heuer soll das wieder nahtlos klappen“, so der Geistliche, der sich von Gründonnerstag bis Karsamstag viele Ratschenkinder wünscht.

Ernstbrunn ist in den letzten Jahren gewachsen, einige Gassen und Siedlungen kamen dazu, deswegen werden mehrere Ratschenkinder benötigt, um alle Gassen abzudecken.

Bei kleineren Kindern wäre auch eine Begleitung durch Eltern sehr gewünscht. Interessierte sollten sich beim Pfarramt Tel. 02576 2246 melden.

