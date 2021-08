In Ernstbrunn wurde Samstagvormittag für den verstorbenen Pfarrer Tomasz Iwandowski eine zweistündige Begräbnismesse gehalten. Weihbischof Stephan Turnovszky und rund 30 Pfarrer, Vertreter der Gemeinde und unzählige Feuerwehr-Kameraden nahmen Abschied von dem beliebten Pfarrer, der nach der Messe nach Polen in seine Heimat gebracht wurde, wo er am Mittwoch, 11. August, zur letzten Ruhe bestattet wird.