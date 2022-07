Neuer Pfarrer: „Will der Sigi für alle sein“

Werbung

Der jetzige Kaplan Siegfried Bamer, der für die sieben Pfarren des Pfarrverbandes Leiserberge – Ernstbrunn, Maisbirbaum, Merkersdorf, Niederleis, Oberleis, Pyhra und Simonsfeld – als Seelsorger wirkt, wird mit 1. September von Erzbischof Christoph Schönborn zum Pfarrer ernannt.

Kaplan „Sigi“ ist diplomierter Drogist, er wurde am 12. Mai 2019 zum Diakon und am 17. Oktober 2020 zum Priester geweiht. Egal, ob er als Provisor oder als Moderator eingesetzt wird, um dann als Leiserberge-Pfarrer in die Pfarrbücher einzugehen: „Ich will sowieso der ‚Sigi‘ für alle sein, und das wird auch bleiben“, ist sein Titel für ihn schon festgelegt. Bamers Einstand in Ernstbrunn war ein Sprung ins kalte Wasser: Weil damals Pfarrer Tomasz Iwandowski aus dem Leben geschieden war, musste der Kaplan gleich kurzfristig alle Belange übernehmen.

Mittlerweile ist der „Sigi“ als Feuerwehrkurat tätig und bei den Wehren sehr beliebt. Sein lockeres Auftreten hat dem Geistlichen viele Freunde und viel Anerkennung beschert. Eines seiner großen Ziele ist jetzt schon, wieder eine personell starke Ministrantengruppe aufzubauen: „Ich glaub, ich kann auch ganz gut mit Kindern“, ist er von sich selbst überzeugt.

Bürgermeister Horst Gangl ist sehr erfreut über die Installierung des neuen Pfarrers: „Ich habe Feuerwehrkurat Kaplan Sigi als verlässlichen Gemeindepartner kennen und schätzen gelernt. Es war eine schwierige Zeit für uns alle, als wir unseren Kameraden Tomasz verabschieden mussten. Diese Zeit schweißte uns noch mehr zusammen, als Partner für unsere Bürgerinnen, Bürger, Freunde und Feuerwehrkameraden“, ist Gangl hocherfreut.

Der Gemeindechef gratuliert Bamer schon jetzt und dankt auch über die NÖN für das bisherige großartige Engagement im Pfarrverband Leiserberge.

