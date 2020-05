Ursprünglich hätte es schon 2013 in Betrieb gehen sollen, der Neubau des Pflegeheims am Areal des Landesjugendheims wird aber seit Jahren immer wieder verschoben. Nun soll es aber wirklich so weit sein, der NÖ Landtag fällte in seiner letzten Sitzung den einstimmigen Beschluss für den Neubau des NÖ Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) Korneuburg, wie die Einrichtung mittlerweile heißt. Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP) rechnet mit einem Baustart schon im nächsten Jahr, spätestens Anfang 2024 soll das Betreuungszentrum dann in Betrieb gehen.

Der Generationencampus, der ein gemeinsames Projekt von Pflege- und Betreuungszentrum und Sozialpädagogischem Betreuungszen trum (Jugendheim) vorsah, ist damit endgültig Geschichte. Schon vor einem Jahr sickerte durch, dass aus dem groß präsentierten 45-Millionen-Euro-Projekt wohl nichts wird. Angesichts der Abschaffung des Pflegeregresses wollte man auf den neuen Pflegealmanach als Berechnungsgrundlage warten. Hinzu kam ein Lehrwerkstätten-Projekt in Wien-Floridsdorf als Parallelstruktur zum Jugendheim.

Veronika Löwenstein Folgen endlich einmal Taten?

All diese geänderten Rahmenbedingungen hätten zu einer Neukonzeption des Vorhabens geführt, begründet Gepp. „Es war gescheit, auf den neuen Pflegealmanach zu warten“, sagt er. Die neuen Erkenntnisse spiegeln sich auch im aktuellen Projekt wider. Die Zahl der Betten wurde im Vergleich zum Generationencampus um sechs auf 144 erhöht. Zum Vergleich: Derzeit gibt es 111 Betten im PBZ. Es werden acht Wohneinheiten mit je 18 Plätzen geschaffen, wobei es bis auf ein Doppelzimmer nur Einzelzimmer geben wird. Der Schwerpunkt der Betreuung wird auf der Langzeitpflege liegen.

Im neuen Bauprojekt wurden auch die klimatischen Veränderungen berücksichtigt. Es sollen neue Technologien der Gebäudebeschattung zum Einsatz kommen. Die Veränderungen gegenüber dem alten Projekt verursachen Mehrkosten: Statt der ursprünglich geplanten 26,2 Mio. Euro sind jetzt 28,7 Mio. Euro budgetiert.