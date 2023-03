Zu Fuß nach Jerusalem: Filmvortrag in Hausleiten

„Auf dem Jerusalemweg“ heißt ein zweistündiger Filmvortrag, der im Schloss Hausleiten gezeigt wird. 4.500 Kilometer, zehn Länder und mehrere Monate zu Fuß unterwegs: Das haben die beiden Polizisten aus Oberösterreich, Johannes Aschauer und Otto Klär, im Jahr 2010 auf sich genommen, als sie sich von daheim auf den Jerusalemweg gemacht haben.

Der weltweit längste Friedens- und Pilgerweg beginnt im äußersten Westen Europas in Finisterre in Spanien und führt auf einer Strecke von etwa 7.500 Kilometern durch mehr als 15 Länder. Kurz vor dem Start wurde das Duo zu einem Trio: Der Abfahrtsweltmeister von 1974, David Zwilling aus Abtenau, gesellte sich dazu.

Aschauer und Klär waren schon 2003 der Jakobsweg gegangen. Zwilling hingegen war nicht so erfahren, hielt aber problemlos mit, sagt Aschauer.

Schlafmangel, Hitze, Schmerzen und Konflikte

Der Vortrag zeigt, wie Schlafmangel, Hitze und Schmerzen ständige Begleiter waren. Auch Konflikte innerhalb der Gruppe gab es durchaus. Dafür blieb das Trio von ernsthaften gesundheitlichen Problemen verschont. Auf ihrem Weg kamen die drei Pilger an vielen Kirchen, Kapellen, Klöster und Moscheen vorbei, sie nutzten die historischen Wege der Apostel und kamen an den Stätten vorbei, an denen sie wirkten, wie Philippi, Ephesos oder Lystra.

Um sich die Dimensionen der Reise vorzustellen: Allein die Durchquerung Syriens – heutzutage nicht möglich – dauert einen Monat. Doch die Pilger schafften es sogar, wie geplant am Heiligen Abend Bethlehem und am 25. Dezember Jerusalem zu erreichen.

