Das erste Gebäude aus dem Drucker in Hausleiten

Das erste 3D-gedruckte Gebäude entsteht in Hausleiten im Bezirk Korneuburg. Der Bautechnologiekonzern Strabag setzt gemeinsam mit dem Gerüst- und Schalungsexperten und 3D-Pionier Peri einen rund 125 Quadratmeter großen Bürozubau der Asphaltmischanlage in Hausleiten um. Der Trockenmörtel für den 3D-Druck, der lange Verarbeitbarkeit und gute Pumpbarkeit garantiert, kommt von Lafarge.

Das Pilotprojekt soll der Startschuss für weitere 3D-Objekte sein. „Es war wichtig, eine Baubewilligung für diese neue und innovative Baumethode zu bekommen, so können eventuell auch in Zukunft Gebäude aus dem 3D-Druck entstehen", erklärt Thomas Pacher von der Peri AG. In Deutschland hat die Peri AG bereits ein Mehrfamilienhaus und ein architektonisch anspruchsvolleres Haus mit dieser neuen Methode gedruckt.

Die neue Bauweise soll jetzt evaluiert und auf künftige Einsatzmöglichkeiten geprüft werden. "Es gibt etwa bereits ein Werk für Fertigteile in Gerasdorf", sagt Strabag-Pressesprecherin Marianne Jakl. Es können auch komplizierte Teile wie etwa Treppen hergestellt werden, diese werden dann auf einen LKW verladen und zur Baustelle transportiert, wo sie dann eingesetzt werden können.

In nur rund drei Wochen soll der 3D-Zubau in Hausleiten stehen.