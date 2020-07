Der Weg von zu Hause zum Bahnhof oder vom Bahnhof zur Arbeit wird oft mit dem Auto zurückgelegt – zu oft in den Augen der Stadtgemeinde. Um dieses Problem der „Letzten Meile“ umweltfreundlich zu lösen, gab der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung grünes Licht für ein Pilotprojekt mit der ÖBB.

Ausschlaggebend für die neue Mobilitätsidee waren nicht zuletzt die Ansiedelung der RWA-Zentrale mit 500 Mitarbeitern und der wachsende K01-Businesspark in der Industriestraße. „Es können nicht alle mit dem Auto zum Bahnhof fahren“, bringt es Bürgermeister Chris tian Gepp auf den Punkt. Aus diesem Grund investiere man auch in den Ausbau der Radwege und die Taktverdichtung des Stadtbusses, verweist er.

Das neue Mobilitätskonzept sieht vier E-Autos, 40 E-Scooter, zehn E-Bikes und ein E-Lastenbike zum Ausleihen vor. Das Angebot soll noch im September starten. Für die Autos – laut ÖBB vier Golf Caddy – gibt es zwei Stationen, eine am Bahnhof, die zweite im K01-Businesspark. Für die E-Scooter sind 14 Parkzonen geplant, die E-Bikes wird man an fünf Stationen finden. Am Bahnhof soll eine absperrbare Fahrradgarage für die Sicherheit der neuen E-Fahrzeuge sorgen. Begleitet wird das Angebot von einer Wegfinder-App.

„Über die kann ich schauen, welche Mobilitätsmöglichkeiten es gibt“, erläutert der Bürgermeister. Der Vertrag mit der ÖBB wurde auf zwei Jahre abgeschlossen, wobei das erste halbe Jahr für die Gemeinde gratis ist. Dann lässt sich die Stadt das zusätzliche Angebot mit rund 5.200 Euro pro Monat durchaus etwas kosten, wobei die Fahrzeuge gebrandet werden können und auch Einnahmen an die Stadt zurückfließen.

Die Reduktion des Autoverkehrs in der Stadt müsse etwas wert sein, betont Gepp. „Wir investieren sehr viel Geld, weil das die Zukunft ist“, ist er überzeugt. Die Nutzung des Angebots wird laufend evaluiert, um die Akzeptanz zu überprüfen.