Sport-Mittelschule Korneuburg als Partner der Karlsuniversität Prag

Die Pädagogische Fakultät der Karlsuniversität Prag ist die größte und bedeutendste Ausbildungsstätte für Lehrkräfte aller Schulstufen in der Tschechischen Republik. Es wird gemäß dem Bologna-Programm der Europäischen Union ein dreigliedriges Studium (Bachelor, Master, Doktorat) angeboten. Die Sport- & Kreativ-Mittelschule Korneuburg wurde durch Universitätslektor Clemens Kafka als Partnerschule in Österreich ausgewählt.

Dieser internationale Austausch auf europäischer Ebene zwischen einer österreichischen Schule und tschechischen Studierenden gilt als Pilotprojekt. Ziel ist es, eine nachhaltige Kooperation entstehen zu lassen und die beiden Nachbarstaaten der Europäischen Union einander kulturell und historisch näherzubringen. Im Unterricht konnte auf die Nachbarschaftsbeziehungen (historisch, kulturell, politisch) näher eingegangen werden.

Die sechs Studierenden der Pädagogischen Fakultät begleiteten bzw. unterstützten die Mittelschullehrer in einzelnen Unterrichtseinheiten. Ziel war es, im Rahmen dieses Auslandspraktikums Erfahrungen an einer öffentlichen Schule in Österreich zu sammeln. Durch den intensiven Austausch mit österreichischen Lehrkräften sollte der schulische Alltag näher kennengelernt und erlebt werden. Kommuniziert wurde ausschließlich in deutscher Sprache.

Die Studierenden aus Prag waren die gesamte Woche in Korneuburg – vierTage an der Sport- und Kreativ-Mittelschule und einen Tag an der Allgemeinen Sonderschule. Ihre fünf Vormittage gliederten sich in Unterrichtseinheiten, Seminarbesprechungen mit ihrem Lektor Clemens Kafka, persönlichen Austausch mit den zugeteilten Lehrern und jeweils ein Mittagessen im Speisesaal der Sport- und Kreativ-Mittelschule.

Zum Rahmenprogramm zählten neben Besichtigungen und Freizeitgestaltung auch der Theaterabend an der Sport- und Kreativ-Mittelschule Korneuburg. „Es war für unsere Schule eine Ehre und besondere Auszeichnung, für dieses Projekt als Partnerschule der Karlsuniversität Prag ausgewählt worden zu sein“, sagt Mittelschuldirektor Reinhard Rössler.

