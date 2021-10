Zu einer Fahrzeugbergung wurde die Freiwillige Feuerwehr Spillern am Donnerstag alarmiert. Die Situation am Einsatzort: Ein Pkw steckte quasi kopfüber in einem Graben, vom Lenker fehlte jede Spur. Mittels Seilwinde und Kran konnte das verunfallte Fahrzeug geborgen werden.

