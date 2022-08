Pkw-Überschlag auf Supermarkt-Parkplatz

Werbung

Gleich zweimal musste die Freiwillige Feuerwehr Bisamberg in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausrücken: Um kurz nach ein Uhr früh wurde ein Wassergebrechen in Bisamberg gemeldet. An der Einsatzstelle zeigte sich, dass die örtlichen Wasserwerke zur Abschaltung benötigt werden. Bis zur tatsächlichen Wasserabschaltung sicherte die Feuerwehr die Straße ab.

Kurios dann der zweite Einsatz um halb sechs Uhr in der Früh: Ein Fahrzeug hat sich aus ungeklärter Ursache auf einem Supermarkt-Parkplatz überschlagen und kam unmittelbar vor dem Eingang auf dem Dach zu liegen. Die freiwilligen Helfer stellten das Fahrzeug wieder auf und banden das ausgetretene Öl. Die Feuerwehr Bisamberg stand beim zweiten Einsatz mit drei Fahrzeugen und 13 Mitgliedern rund eine Stunde im Einsatz.

