Radweg-Infrastruktur soll sich in drei Gemeinden verbessern

Radfahren soll dadurch in der Zukunft komfortabler und einfacher werden. Bürgermeister und zuständige Personen aus der Verwaltung kamen in der Vorwoche online zusammen, um den Planungsprozess zur Verbesserung der Radweg-Infrastruktur zu starten.

Wert wird gelegt auf die gute Erschließung der für den Radverkehr wichtigen Ziel- und Quellorte (zum Beispiel für den Einkauf, für Bahnhöfe, Schulen, ...), eine sichere Verbindung zwischen den Gemeinden und zu den Nachbargemeinden sowie auf gute Anschlüsse nach Wien.

Die drei Gemeinden weisen ein hohes Radfahrpotenzial auf, davon ist man überzeugt. Die Grobplanung ist bereits im Juli 2021 gestartet und soll im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein.

Nächsten Schritte sind Vor-Ort-Schritte

Mit der Planung wurde das ZT-Büro Werner Consult beauftragt. Beratend zur Seite stehen die Fachexperten der NÖ Landesstraßenplanung sowie der zuständigen Straßenbauabteilung Korneuburg.

Die Grobplanung des Projekts wird vom Land Niederösterreich zu 100 Prozent finanziert. Planung und Umsetzung der daraus entstehenden Projekte werden durch die neue NÖ Radwegförderung zwischen 60 bis 80 Prozent gefördert.

Die nächsten Schritte sind Vor-Ort-Gespräche in den Gemeinden, in denen Details erhoben und abgeklärt werden. Fachleute der Landesstraßenplanung sind von Beginn an beteiligt.

Marceline Martischnig, die für die Region zuständige Mobilitätsmanagerin der NÖ. Regional, übernimmt dabei die Rolle der Koordinatorin und ist auch die Ansprechpartnerin zur Förderabteilung und zur angrenzenden Radbasisnetzregion Korneuburg. Die Grobplanung in dieser Region ist bereits Anfang Juli 2021 gestartet.

