Energiesparen in Korneuburg: "Licht aus geht nicht"

Nicht nur für den „kleinen Bürger“ ist Energiesparen ob der horrenden Strom- und Heizkosten das Gebot der Stunde, sondern auch für die Kommunen. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und der NÖ Gemeindebund riefen die Ortsvertreter auf, in ihrem Wirkungsbereich nach Einsparungsmöglichkeiten zu suchen.

In Korneuburg rauchen deshalb die Köpfe. Man befindet sich in einer Fact-Finding- und Planungsphase. „Das meiste Potenzial sehe ich bei der Straßenbeleuchtung“, erklärte Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP) auf NÖN-Nachfrage. Der größte Teil wurde mittlerweile auf LED-Beleuchtung umgestellt, spätestens im Frühjahr 2023 soll das restliche Netz folgen. Inwieweit man die Straßenbeleuchtung zurückfahren kann, ist derzeit Gegenstand intensiver Gespräche. „Alles zu einer gewissen Zeit abschalten geht aus Sicherheitsgründen nicht. Im Sommer ist das noch kaum ein Thema. Ab Herbst schaut es dann schon wieder ganz anders aus. Einen Bewegungsmelder haben wir leider nicht“, so Gepp.

Mittlerweile wurde die Beleuchtung des Kirchturms abgestellt. Überlegt wird derzeit, was man in der Verwaltung tun könnte. Gepp: „Bei PCs und Druckern haben wir dank moderner Geräte schon viel Energie sparen können.“ Laut Experten würde sich ein Umrüsten der sieben Jahre alten Beleuchtung in der Sporthalle auf LED rechnen. „Hier macht es Sinn“, so der Stadtchef, aber: „Bei der Park&Ride-Anlage bringt das gar nichts, da sie in zwei Jahren neu gebaut wird.“

Auch das Heizen ist ein Thema. Öffentliche Gebäude und Schulen dürfen im Winter nicht kalt bleiben. Hier will man zum Großteil auf Fernwärme setzen, wie bereits in einem Kindergarten.

