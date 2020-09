Es wird eng in den Volksschulen der Stadt. Erstmals gibt es sechs Klassen mit Taferlklasslern. „Wir sind zwar kreativ“, fasst Andrea Zöchlig, Direktorin an der Volksschule II, die Situation zusammen, „aber wir platzen aus allen Nähten.“

Es gehe nicht nur um den Platzbedarf, sondern auch um die Qualität, betont sie und veranschaulicht: „Wir haben nicht einmal einen Werkraum.“ Dazu kommen noch Sonderunterrichtsformen wie die Deutschförderklassen, die Platz brauchen.

Für ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp ist das Problem nicht neu, heuer sei es aber aufgrund der überdurchschnittlich hohen Zahl an Anmeldungen akut. Die Zahl der Erstklässler im heurigen Jahr mit einem Plus von rund 20 Schülern sei aber ein Ausreißer in der Statistik: „Wir haben uns die Geburtenrate angeschaut. Heuer sind es sehr viele Kinder, nächstes Jahr wieder weniger.“

Gepp weiß von Scheinmeldungen

Dass die Schule langsam an ihre Kapazitätsgrenze gelangt, verleugnet der Stadtchef aber nicht. Erweiterungsmöglichkeiten gäbe es aber nicht nur mit den Kellerräumlichkeiten, betont er, „wir haben vor acht bis neun Jahren das Gebietsbauamt im Hinblick auf eine mögliche Erweiterung der Schule gekauft“, erinnert er.

Für eine Entscheidung sei aber die langfristige Entwicklung der Bevölkerungszahlen maßgeblich – und da tut sich für Gepp noch eine Lücke auf, denn es sind heuer mehr Taferlklassler angemeldet, als die Einwohnerstatistik aufweist. „Da müssen wir erst nachvollziehen, warum ...“, sagt er. So weiß er auch von Scheinmeldungen in der Stadt, um eine bestimmte Schule besuchen zu können.

„Wir müssen uns die Entwicklung anschauen und daraus eine Strategie ableiten“, kündigt der Bürgermeister an, „grundsätzlich haben wir ja Alternativen, wo sich auch kurzfristig etwas machen lässt.“