Der Countdown läuft: Am 24. März werden die Stockerauer zur Urne gebeten, um über die Zukunft der Stadtpolitik zu entscheiden. NÖN-Leser haben jede Woche die Chance, sich umfassend über die aktuellen politischen Debatten und Akteure zu informieren. Interviews, Kandidatenvorstellungen und die Wahlkampfthemen der Parteien können Sie laufend in den wöchentlichen Printausgaben der NÖN Korneuburg sowie tagesaktuell auf noen.at mitverfolgen.

| NOEN

Unmittelbar vor den Wahlen bittet die NÖN jedoch alle Politikinteressierten zu Wort: Am 14. März wird um 18 Uhr zu einer Podiumsdiskussion mit allen Spitzenkandidaten im Veranstaltungssaal der Raiffeisenbank eingeladen. Die beiden NÖN-Redakteurinnen Veronika Löwenstein und Michaela Höberth werden den Politikern dabei live vor Publikum auf den Zahn fühlen. Danach liegt der Ball bei den NÖN-Lesern: Unter dem Titel „Bürger am Wort“ haben die Besucher an diesem Abend die Möglichkeit, den Kandidaten jene Fragen zu stellen, die ihnen schon lange am Herzen liegen. Die große Nachlese zu der Podiumsdiskussion finden Sie dann in der NÖN-Printausgabe und auf noen.at.

Wenn Sie sich aktiv an der Podiumsdiskussion beteiligen möchten, bitten wir um eine Anmeldung per E-Mail unter k.schuhboeck@noen.at.