Im Rahmen der Gemeinderatssitzung vom 16. Dezember stellte die FPÖ einen Dringlichkeitsantrag bezüglich der Probleme mit der Trinkwasserversorgung.

FPÖ-Gemeinderat Robert Koppensteiner übte wegen des verkeimten Trinkwassers



Fraktionsvorsitzender Robert Koppensteiner zeigte sich erbost: „Da die Gemeindeführung seit Monaten nicht im Stande ist, in der Marktgemeinde für keimfreies, trinkbares Wasser zu sorgen, müssen die Gemeindebürger mit erheblichen Mehrbelastungen leben, da sie sich im überwiegenden Maße mit Flaschenwasser behelfen.“

Der Freiheitliche stellte den Antrag, dass die Gemeinde die Kosten für jeweils drei Sechserpacks stilles Mineralwasser pro Haushalt übernimmt, das in einem Geschäft in der Gemeinde erworben werden soll. Zudem schlug er als Alternative eine 10-Euro-Gutschrift auf die nächste Wasserbezugsgebühr vor.

harsche Kritik an Bürgermeister Gottfried Muck (ÖVP).

Während die Opposition das befürwortete, schmetterte die ÖVP, die über die absolute Mehrheit verfügt, den Antrag ab. Koppensteiner verstand die Welt nicht mehr: „Gestoßen wird sich ausschließlich an der Formulierung des Antrags. Da, wie schon oft in der Vergangenheit erlebt, Bürgermeister Muck berechtigte Kritik an seiner Person oder der ÖVP gleich als Majestätsbeleidigung ansieht, reagiert er wieder mit Starrsinn und Trotz, da diese Idee nicht von seiner Seite kam.“

Koppensteiner meinte weiter, der Ortschef würde „4.000 Gemeindebürger mit seiner Eitelkeit und seinem verletzten Stolz bestrafen“.

Muck wirft der FPÖ „Wahlwerbung“ vor

Muck wehrte sich gegen die Vorwürfe und warf der FPÖ Wahlwerbung vor: „Was sollen der Bevölkerung die paar Flaschen Wasser bringen? Das ist wieder nur Wahlwerbung von euch, obwohl die nächsten Wahlen erst in fünf Jahren sind.“

Muck bekräftigt nochmals, dass man nicht schuld an dieser Situation sei: „Wenn ihr glaubt, dass es so einfach ist, die Ursache der Verkeimung zu finden, dann hätten wir sie schon längst gefunden.“ Man würde mit Hochdruck mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um den Missstand zu beseitigen, ergänzte er.