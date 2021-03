Das Thema schien eigentlich erledigt: Nachdem sich ÖVP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser für ihr "Blödes Schwein"-Posting entschuldigt hatte, war die Causa kein Thema mehr. Zu Erinnerung: Im Herbst 2019 hatte SPÖ-Stadtrat Martin Peterl den Wechsel von ÖVP-Mandatarin Sabine Tröger zu den NEOS mit einem provokanten Facebook-Posting kommentiert. Fuchs-Mosers Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: "Blödes Schwein" schrieb sie unter den Beitrag.

Rund 20 Minuten war das "Blöde Schwein"-Posting online, ehe es wieder gelöscht wurde. Die ÖVP-Vizebürgermeisterin sprach von einem Irrtum, sie hätte mehrere Kommunikationskanäle gleichzeitig verwendet, ihr Kommentar sei für eine private Geschichte gedacht gewesen.

In einer persönlichen Aussprache hatte sich Fuchs-Moser bei Peterl entschuldigt. Dass dieser ein Jahr später doch noch Klage einreichte, begründet er damit, dass die Sticheleien kein Ende genommen hätten. Die Gerichtsverhandlung letzte Woche endete mit einem Vergleich. Fuchs-Moser muss die Anwaltskosten tragen und sich verpflichten, Beschimpfungen künftig zu unterlassen. Peterl wertet darin ein klares Schuldeingeständnis: "Von einem Versehen oder Irrtum kann keine Rede mehr sein." Anders sieht das Fuchs-Moser, sie sagt: "Ich hatte einfach keine Lust und Kraft mehr zum Streiten. Ich brauche meine Verantwortung, die ich mehr als bewusst trage, für die Stadt."

Warum Martin Peterl nun den Rücktritt von Fuchs-Moser fordert und was diese dazu sagt, lesen Sie in der nächsten Printausgabe der Korneuburg NÖN, die am Mittwoch erscheint.