Die Hiobsbotschaft erreichte ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp nach der Gemeinderatssitzung Donnerstagnacht: Christian Fetz, der maßgeblich für die Organisation der Teststraßen in der Werft verantwortlich war und auch sämtliches Equipment zur Verfügung gestellt hatte, warf das Handtuch. Er hatte sich und sein Buntes-Sommer-Team freiwillig in den Dienst der guten Sache gestellt und das Honorar, das jeder freiwillige Helfer erhält (10 Euro pro Stunde), gespendet.

"Ich musste die Notbremse ziehen", sagt Fetz. Grund war ein Eklat im Gemeinderat nach einer Anfrage der SPÖ. Die wollte von Stadtchef Gepp wissen: "Welche Befugnisse hat Christian Fetz und welche Sicherheitsvorkehrungen bzgl. gesundheitsrelevanter Daten wurden getroffen. Inwiefern hat Christian Fetz Zugang zu Gesundheitsdaten der getesteten Bevölkerung?"

Die ÖVP sah in der Anfrage einen Angriff auf die Freiwilligen und den Vorwurf des personenbezogenen Datenmissbrauchs. "In elf Jahren als Bürgermeister und 23 Jahren als Gemeinderat habe ich so etwas noch nicht erlebt", wetterte der Bürgermeister, der gleichzeitig vor der Herausforderung stand, die Teststraße wieder zum Laufen zu bringen. Mit einem Schlag stand die Gemeinde ohne Heizungskanonen, Router etc. da. Fetz hat mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet, der die Vorwürfe prüft. "Wir haben lediglich eine Anfrage gestellt", betont SPÖ-Stadtrat Martin Peterl, "wenn das die ÖVP schon als Majestätsbeleidigung sieht...", schüttelt er den Kopf.

Christian Fetz Preineder

In Windeseile musste am Freitagvormittag für die Teststation die Infrastruktur angekauft und neu installiert werden. "Es fallen nun viele zusätzliche Kosten an", sagt ÖVP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser. ÖVP-Gemeinderat Peter Schindler hat mittlerweile die Koordination übernommen. Die Öffnungszeiten der Teststraßen werde man einhalten, versichert Gepp.

Mehr über den Eklat im Gemeinderat und seine Folgen lesen Sie in der nächsten Printausgabe der Korneuburger NÖN, die am kommenden Mittwoch erscheint.