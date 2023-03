Wieder vier neue Gemeinderäte

Gleich vier neue Gemeinderäte wurden bei der letzten Sitzung neu angelobt. Erich Pospichal und Alexander Fritsch-Hatzl kamen bei der ÖVP neu hinzu. Ingrid Schwanzer und Christian Cerny nominierte die SPÖ. Insgesamt sind seit der letzten Gemeinderatswahl schon neun der insgesamt 19 Mandatare ausgeschieden, drei auf Seite der SPÖ, sechs bei der ÖVP.

Bei der ÖVP hatten Nicole Arthold und Wolfgang Kreuz ihren Rücktritt erklärt, bei der SPÖ schieden Robert Bauer und Manfred Prokesch aus. Waren es bei der SPÖ hauptsächlich private Gründe, die für den Ausstieg entscheidend waren, wurde auf Seite der ÖVP-Mandatare immer wieder Kritik an der Parteiführung laut.

Die Neuen stellen sich vor

Seit 42 Jahren Bürger von Enzersfeld ist Erich Pospichal. Der Pensionist ist verheiratet, hat sportliches und kulturelles Interesse. Er bringt gute EDV- und IT-Kenntnisse ein und ist Neuerungen stets aufgeschlossen. Als ehemaliger Funktionär einer Seniorenorganisation hat er auch ein Interesse für Bedürfnisse der älteren Generation.

Der 47-jährige Alexander Fritsch-Hatzl ist verheiratet, wohnt mit Frau und drei Kindern in Enzersfeld. Der Landesbedienstete nennt als Hobbys „möglichst viel Zeit mit der Familie verbringen, Urlaube, Tauchen.“ Politisch war er als NÖAAB-Obmann und in der Dienststellenpersonalvertretung aktiv.

Kaufmännischer Angestellter ist Christian Cerny. Er hat 2008 seine Heimat in Enzersfeld gefunden. Sein Einsatz zielt oft auf sozialpolitische Anliegen ab, er kennt die Sorgen und Nöte der arbeitenden Bevölkerung. Die Mitgestaltung in Enzersfeld und Königsbrunn liegt ihm ebenso am Herzen wie Ingrid Schwanzer.

Die Pensionistin lebt seit 1976 in Königsbrunn. Mit viel Lebenserfahrung und gesundem Menschenverstand engagierte sie sich in der Partei schon lange für soziale Anliegen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.